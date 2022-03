Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Wiadomość o rozstaniu tej pary obiegła świat w styczniu. Jason Momoa i jego żona Lisa Bonet wydali wspólne oświadczenie. Para, która jak dotąd, uchodziła za idealną, postanowiła zakończyć 16-letni związek, czym zaszokowała (i ucieszyła) przede wszystkim fanki aktora. Najnowsze doniesienia wskazują na to, że aktorzy do siebie wrócili, a ich miłość przetrwała kryzys.

Zobacz wideo Niewidomy Jason Momoa vs świat postapokaliptyczny. Trailer serialu "See"

Odrzutowiec Kardashian wygląda jak mieszkanie. Ma... dywaniki ze swoim imieniem

Jason Momoa i Lisa Bonet wrócili do siebie? "Mieszkają razem od dwóch tygodni"

W styczniu para opublikowała tajemnicze wyjaśnienie w mediach społecznościowych. Wówczas wszyscy myśleli, że dojdzie do rozwodu.

Dzielimy się wiadomością, że rozstajemy się jako małżeństwo. Miłość między nami trwa i rozwija się w sposób, w jaki chce być poznana i przeżywana. Uwalniamy się nawzajem, by być tym, kim uczymy się stawać - napisał aktor.

Post zniknął, a teraz serwis Hollywood Life donosi, że Momoa i Bonet do siebie wrócili. Anonimowy informator poinformował, że para mieszka ze sobą ponownie od dwóch tygodni.

Zdecydowali, że będą pracować nad związkiem, zamiast się poddawać, bo już tyle w niego zainwestowali. Wszyscy trzymają za nich kciuki - powiedziała osoba z otoczenia gwiazd.

Jason Momoa wielokrotnie w wywiadach wypowiadał się o żonie w pięknych słowach.

"Love Island 5". Pierwsza uczestniczka opuściła wyspę

Jest piękna, jest aniołem. Gdy ktoś mówi, że coś jest niemożliwe, odpowiadam: "ożeniłem się z Lisą Bonet, wszystko jest możliwe!" - powiedział w jednym z nich.

Wszystko wskazuje na to, że najnowsze doniesienia są prawdziwe. Niedawno aktorska para była widziana przez paparazzi, jak wraz z dziećmi wchodzi do restauracji. Jason Momoa i Lisa Bonet pobrali się w 2004 roku. Są rodzicami 14-letniej Loli i 13-letniego Nakoa-Wolfa. Ostatnio aktor pojawił się z pociechami na premierze nowego "Batmana". Chcecie zobaczyć, jak wyglądają dzieci sławnego aktora? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.