Daria Ładocha była zaskoczona, kiedy dowiedziała się, że jej córka musi uczestniczyć w tego typu spotkaniu. Uczennice miały się na nim dowiedzieć bowiem, jak oraz czym się malować. Nie chodziło jednak o uświadamianie w kwestii właściwej pielęgnacji, a promocję konkretnej marki kosmetycznej. "Powiedziała, że nie trzeba mówić rodzicom, bo są tanie i można je kupić z kieszonkowego" - przytoczyła słowa 13-latki.

Daria Ładocha oburzona zajęciami z makijażu

Daria Ładocha przypomniała o sytuacji, jaka spotkała jej córkę. 13-latka po powrocie ze szkoły zrelacjonowała, że wcale nie poczuła się przekonana do malowania po wizycie ambasadorki marki.

W grudniu w szkole podstawowej moja córka miała warsztaty, jak powinna się malować. 13-letnie dziecko zostało pokierowane przez pracownika marki kosmetycznej, jakie kosmetyki ma kupić, gdzie się je kupuje. Zaznaczyła, że nie trzeba mówić rodzicom, bo są tanie i można je kupić z kieszonkowego. Dodatkowo namawiała nieletnie dzieci do pracy jako ambasadorki. Rozdała gifty, czyli kosmetyki za darmo i zrobiła sobie post na InstaStories ze szkoły. Moja córka wróciła do domu smutna, powiedziała, że nie chce się malować.

Dziennikarka była mocno poirytowana faktem, że chłopcy nie musieli uczestniczyć w zajęciach, a żeńska część klasy została specjalnie zwolniona z zajęć, by posłuchać o promocji marki kosmetycznej.

Chłopcy byli na zajęciach wychowania fizycznego, czyli chłopcy mają lekcje, a dziewczynki są zwolnione, bo muszą wiedzieć, jak się malować i gdzie kupić kosmetyki. To jest chore.

Ładocha sprowadziła wywód do kolejnej sytuacji, która spotkała ją w tym tygodniu. Jej młodsza córka również była w szkole namawiana do uczestnictwa w zajęciach - płatnych. Dziewczynka była przekonana, że musi na nie iść.

Opowiem sytuację mojej 8-letniej Matyldy. W czasie lekcji przyszedł pan, nagle wtargnął do klasy, rozdał dzieciom ulotki. Pani nie wiedziała, kto to jest i wyszedł. Nagle moje dziecko przychodzi ze szkoły i pokazuje mi, że ona jutro o 17 musi iść na taki specjalny event, który będzie trwał od 17 do 19, pokazuje mi tę ulotkę i tam jest napisane, że koszt eventu to 120 zł. Myślała, że to obowiązkowe - podsumowała.

Ładocha oświadczyła, że nie zamierza pozwalać na takie sytuacje. W pierwszym przypadku poszła do dyrekcji, a patrząc na reakcje na zdarzenie z tego tygodnia, tym razem zrobi podobnie.

