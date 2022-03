Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Nowy konflikt w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" przybrał niespodziewany obrót. Tym razem po jego stronach nie stanęła para byłych małżonków, a ekspertka programu Magdalena Chorzewska i byli uczestnicy. Adamowi Miciakowi z trzeciej edycji oraz Annie Wróbel z edycji drugiej nie spodobały się słowa psycholożki, która udzieliła wywiadu w Plejadzie. Chorzewska powiedziała m.in., że to z winy Adama rozpadło się małżeństwo w programie, bo uczestnik ukrył fakt, że jest w związku. Skomentowała także relację Ani, twierdząc, że decyzja o pójściu do łóżka zbyt szybko nie zawsze kończy się dobrze. Zarówno Miciak, jak i Wróbel nie ukrywali wściekłości po słowach ekspertki i odnieśli się do nich w mediach społecznościowych. Chorzewska postanowiła odeprzeć ataki, a w rozmowie z serwisem Obcas.pl zarzuciła uczestnikom, że szukają wokół siebie medialnego szumu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Magdalena Chorzewska odpowiada uczestnikom

Głos w sprawie jako pierwszy zabrał Adam Miciak, który w instagramowym poście nie przebierał w słowach. Zarzucił Chorzewskiej kłamstwo, mówiąc, że w czasie trwania programu nie był w związku z obecną partnerką, a jedynie utrzymywał z nią kontakt. Napisał także, że zachowanie ekspertów poza kamerami znacznie różniło się od tego, co zostało pokazane w programie.

Cała wasza trójca pseudo ekspertów to zakłamane towarzystwo, które chciało się wypromować, bo nikt nie mówi o waszym zachowaniu, gdy kamera ma przerwę. (...) Wstyd by mi było nazywać się psychologiem i publicznie jeszcze występować - napisał wściekły Adam.

Anna Wróbel także nie ukrywała zdenerwowania, a po wypowiedzi Chorzewskiej zdecydowała się napisać do niej wiadomość prywatną z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Jak informowała na Instagramie, nie dostała żadnej odpowiedzi.

Niestety, są osoby, które potrafią wszystko zburzyć i dodać mi negatywnych emocji. Chodzę cały czas roztrzęsiona. (...) Ale pani Magda, niestety, nie ma nawet odwagi, żeby mi odpisać i przeprosić. W wiadomości prywatnej napisałam pani Magdzie, jak rzeczywiście to wyglądało - poinformowała na Instagramie.

Magdalena Chorzewska nie widzi jednak w swoim zachowaniu niczego niewłaściwego i ewidentnie nie zamierza przepraszać uczestników. Co więcej, twardo obstaje przy tym, co powiedziała, i jak twierdzi, na poparcie swoich słów ma nagrania z programu, które czarno na białym pokazują zachowania uczestników. Ataki uczestników ekspertka tłumaczy chęcią ponownego zaistnienia w mediach i upomina, że powinni skupić się teraz na ważniejszych sprawach.

Ja i Piotr zachowujemy się tak samo bez względu na obecność kamer lub ich brak. Nie mamy powodu, żeby zachowywać się inaczej. Wybieramy ludzi, tworzymy pary i naszym celem jest pomoc w budowaniu związków. Ja nie mam nic przeciwko Adamowi, oceniłam jedynie jego zachowanie i nieszczerą postawę w stosunku do Asi - powiedziała Chorzewska w rozmowie z serwisem Obcas.pl.

Mam też głębokie przekonanie, że niektórzy uczestnicy bardzo szukają jakiegokolwiek powodu, żeby raz jeszcze zaznaczyć swoją obecność w mediach. Nie pamiętają o tym, co robili i co zarejestrowały kamery. Dziwi mnie, że w obecnej sytuacji, którą żyje cały nasz kraj, te osoby są tak bardzo skupione na tym, co dawno przestało być ważne - dodała.

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy ewidentnie poczuli się oczernieni przez Magdalenę Chorzewską, mają na ten temat chyba inne zdanie.

