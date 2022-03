Jessica Ziółek powiedziała "tak"! Była partnerka Milika zaręczyła się z piłkarzem

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Pod koniec 2021 roku Jessica Ziółek potwierdziła oficjalnie, że jej serce ponownie jest zajęte. W sylwestra wrzuciła zdjęcie z nowym partnerem, z którym w Dubaju świętowała nadejście 2022 roku. Zakochani nie zwlekali długo, aby rozpocząć kolejny, poważniejszy etap związku, bo już na początku marca partner Ziółek zdecydował się jej oświadczyć. Zrobił to w szczególnym dniu, bo poprosił ukochaną o rękę w swoje urodziny.

Jessica Ziółek zaręczyła się z Miłoszem Mleczką

Narzeczony Jessiki Ziółek to Miłosz Mleczko, 23-letni bramkarz grający dla Lecha Poznań. Zaręczynami obydwoje pochwalili się na Instagramie. Jessica Ziółek zaprezentowała pierścionek z dużym, prostokątnym kamieniem, a post opatrzyła jedynie krótkim opisem.

Powiedziałam "tak"! - napisała.

Miłosz Mleczko był nieco bardziej wylewny, bo pod zaręczynowym zdjęciem zaznaczył, że dostał najlepszy prezent na urodziny, jaki mógł sobie wymarzyć.

Jessica Ziółek zasłynęła w mediach jako partnerka piłkarza polskiej reprezentacji Arkadiusza Milika. Byli w związku w sumie przez dziesięć lat, a w 2019 roku poinformowali o zaręczynach. Wydawało się, że ślub pary jest jedynie kwestią czasu, jednak po pewnym czasie przestało się między nimi układać. Ostatecznie na początku 2021 roku zdecydowali się rozstać, a Ziółek zmieniła wówczas facebookowy status na "wolna". Media od pewnego czasu donosił, że serce jej byłego partnera również jest już zajęte, jednak Milik nie chciał potwierdzać tych doniesień. Dopiero w walentynki tego roku pochwalił się zdjęciem z ukochaną, którą jest Agata Sieramska.

Jessica Ziółek pozostała w gronie WAGs i wszystko wskazuje na to, że u boku Miłosza Mleczki ponownie znalazła szczęście. Celebrytka chętnie wrzuca na Instagram zdjęcia z ukochanym, razem podróżują i wyglądają na nieziemsko zakochanych. Gratulujemy!

