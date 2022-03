Poruszona Justyna Steczkowska na koncercie Solidarni z Ukrainą przyznała, że na pomoc Ukrainie przeznaczy honorarium, które dostała za występ. W sieci zawrzało, bo TVP promowała wydarzenie jako charytatywne, czyli takie, w którym pieniądze, które normalnie trafiają na konta artystów, zostaną przeznaczone na pomoc Ukrainie. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak i Natasza Urbańska stwierdziły, że nie pobrały wynagrodzenia albo nie odpowiadały wprost. Steczkowska poczuła, że musi zabrać głos.

Justyna Steczkowska ujawnia, kto dostał najwięcej

W rozmowie z "Super Expressem" Maryla Rodowicz stwierdziła, że nie wie, czy ktoś dostał wynagrodzenie, sugerując, że sama tego nie zrobiła. Edyta Górniak jasno zaznaczyła, że koncert był charytatywny i pieniędzy nie przyjęła, a Natasza Urbańska była oburzona, że Steczkowska w mało dyskretny sposób poinformowała o przekazaniu honorarium na szczytny cel. Justyna nie wytrzymała i opisała sprawę na Facebooku.

To jest bardzo, ale to bardzo przykre, tym bardziej że nie ma w tym artykule [czyt. "Super Expressu"] ani słowa prawdy! Dziewczyny, jak to jest tak kłamać? - apeluje Steczkowska do koleżanek.

Wokalistka wprost pisze, że Górniak, Rodowicz i Urbańska pobrały pieniądze za występ. Z jej słów wynika, że nie były jednak chętne, by honorarium przekazać na pomoc Ukrainie.

Nie potrafię pojąć, dlaczego zachowała się tak Edyta Górniak i Maryla Rodowicz, które zażądały najwyższego honorarium w koncercie Solidarni z Ukrainą oraz Natasza Urbańska, która również otrzymała wynagrodzenie za swój występ. Tego nie da się ukryć, bo są to pieniądze związane z instytucją publiczną i wszystko jest w umowach. Nie zaglądam ludziom do portfela i źle się z tym czuję, że to piszę, ale robię to tylko w celu samoobrony.

Steczkowska jednocześnie zaznacza, że nikogo się nie zmusi do pomagania.

Nie oceniam innych ludzi i nie oczekuję, żeby zachowywali się tak jak ja. Każdy niech robi to, co uważa za słuszne i to, co czuje. Dobrego wieczoru i przepraszam was za ten post. Tak mi źle... - napisała, zwracając się do fanów.

Wokalistka zaznaczyła, że swoje wynagrodzenie przekazała już na Caritas Ukraina.

