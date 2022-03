Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Rihanna i ASAP Rocky już niedługo powitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Radosną wiadomość ogłosili w bardzo gwiazdorski sposób, a mianowicie pozując paparazzo przed obiektywem aparatu. Od tego momentu artystka, pojawiając się na różnych wydarzeniach, chętnie podkreśla ciążowe krągłości. Decyduje się na obcisłe sukienki lub odsłania brzuch, dzięki głębokim rozcięciom. Ostatnio znowu zwróciła na siebie uwagę i tak odważnie jeszcze nie było.

Rihanna odważna jak nigdy dotąd. Na pokazie mody pojawiła się w przezroczystej halce

Wokalistka pojawiła się na pokazie Diora podczas Paris Fashion Week. Wszystkie oczy były skierowane na nią - i nie ma co się dziwić - wyglądała niesamowicie! Rihanna na wydarzeniu pojawiła się ubrana w czarny biustonosz i stringi. Do tego narzuciła przezroczystą halkę, która nie zasłaniała zbyt wiele. Na ramionach spoczywał skórzany płaszcz, który zdecydowanie miał tylko charakter ozdobny. Za to na nogach czarne kozaki.

Gwiazda nie boi się odważnych stylizacji i zachwyca kreatywnością za każdym razem. Więcej zdjęć z pokazu Diora znajdziecie w naszej galerii. Jak wy oceniacie styl Riri?

