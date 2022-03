Księżna Kate świetnie wygląda w tym kolorze. Patrzymy jednak na buty. Mają już... 11 lat!

Więcej ciekawostek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Brytyjska rodzina królewska zmaga się ostatnio z wieloma problemami. Skandal z udziałem księcia Andrzeja oraz choroba królowej odbiły się szerokim echem w światowych mediach. Niedawno na jaw wyszły też szkolne problemy księcia George’a. Książę William oraz księżna Kate starają się jednak nie zaniedbywać swych oficjalnych obowiązków. Ostatnio odwiedzili Walię z okazji święta jej patrona - świętego Dawida. Księżna Cambridge prezentowała się niezwykle stylowo.

Książę William i księżna Kate odwiedzili Walię z okazji Dnia Świętego Dawida

Na początku swojej wizyty książęca para odwiedziła lokalny targ w miasteczku Abergavenny. Księżna miała na sobie długi, elegancki płaszcz w kolorze ciemnej zieleni, dopasowany golf o podobnej barwie oraz obcisłe, ciemne spodnie. Za okrycie wierzchnie, które miała na sobie żona księcia Williama, trzeba zapłacić prawie tysiąc funtów. Jest to projekt włoskiej marki Sportmax. Daily Mail podaje, że botki księżnej są z 2011 roku.

Tim Rooke/Shutterstock / Rex Features/East News

Następnie książęca para udała się na walijską farmę, gdzie spędzili czas w towarzystwie uroczych kóz. Księżna Kate zdecydowała się ubrać na tę okazję nieco mniej oficjalnie. Żona księcia Williama miała na sobie kurtkę khaki marki Seeland, proste spodnie oraz wygodne botki na płaskiej podeszwie. Uwagę zwracał jaskrawoczerwony szalik księżnej, który ożywiał stylizację. Książę i księżna Cambridge założyli przypinki z żonkilem, który jest narodowym kwiatem Walii, noszonym tradycyjnie w Dzień Świętego Dawida.

BEN BIRCHALL / BEN BIRCHALL/AFP/East News

Która stylizacja księżnej Kate podoba wam się bardziej?

