Więcej informacji na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Królowa Elżbieta II opublikowała swojego pierwszego posta na Instagramie

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Większość światowych przywódców potępia agresję Władimira Putina. Głos zabrali także przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy zdecydowanie opowiadają się po ukraińskiej stronie. Na razie nie wiadomo, jak rozwinie się sytuacja. Brytyjskie media informują, że królowa Elżbieta II ma przygotowane przemówienie na wypadek wybuchu kolejnej wojny światowej.

Jak mieszkają księżna Kate i książę William? Mamy zdjęcia

Królowa Elżbieta II przygotowała przemówienie na wypadek III wojny światowej

Wspomniany dokument miał powstać już wiele lat temu, treść została podobno opracowana w 1983 roku. Przy przygotowywaniu oparto się o hipotetyczny scenariusz, który zakładał wybuch ogólnoświatowego konfliktu nuklearnego lub ataku na Wielką Brytanię. Przekaz zawarty w przemówieniu jest już dość nieaktualny. Królowa wspomina w nim m.in. o księciu Andrzeju, który służył wówczas w brytyjskiej marynarce wojennej. W treści dokumentu znalazły się też słowa otuchy skierowane do obywateli oraz wspomnienia monarchini z okresu II wojny światowej.

Nigdy nie zapomniałam smutku i dumy - uczuć, które czułam, gdy z siostrą słuchałyśmy inspirujących słów mojego ojca (Jerzego VI - przyp. red.) w ten pamiętny dzień w 1939 r. Ale niezależnie od tego, jakie grozy czyhają na nas wszystkich, cechy, które pomogły utrzymać naszą wolność w nienaruszonym stanie w tym smutnym stuleciu, znów będą naszą siłą - cytuje słowa jej wysokości portal Honey Nine.

Księżna Kate zabrała głos w sprawie kolejnej ciąży! Brytyjczycy tylko na to czekali

Królowa Elżbieta II zwróciła też uwagę na zagrożenie płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii i zaapelowała o wzajemną pomoc.

Wróg nie jest żołnierzem z karabinem ani nawet lotnikiem grasującym po niebie nad naszymi miastami i miasteczkami, ale śmiercionośną siłą nadużywanej technologii. Moje przesłanie do was jest zatem proste. Pomóżcie tym, którzy nie mogą sobie pomóc, dajcie pocieszenie samotnym i bezdomnym i pozwólcie, aby wasza rodzina stała się ogniskiem nadziei i życia dla tych, którzy jej potrzebują - te słowa widnieją w przemówieniu.

Według informacji podanych przez BBC, wystąpienie zostało przygotowane ramach "ćwiczeń wojennych", które odbyły się, aby przygotować Wielką Brytanię na natychmiastową reakcję w razie zagrożenia.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy