Po czarnych włosach Kendall Jenner nie ma śladu! Takiego koloru na głowie nie miała żadna z sióstr

Kendall Jenner dorastała na oczach kamer. Reality show "Keeping Up With The Kardashians" gościło na antenie przez ponad dekadę. W programie mogliśmy zobaczyć, jak młodsza siostra Kim Kardashian stawia pierwsze kroki w modelingu. Obecnie Kendall Jenner jest jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Niedawno córka Kris Jenner zaskoczyła wszystkich metamorfozą. Podczas Tygodnia Mody w Mediolanie zaprezentowała światu nowy kolor włosów.

Kendall Jenner przeszła metamorfozę. Na jej głowie pojawił się odważny kolor

Kendall Jenner rzadko eksperymentuje z kolorem włosów. Dużym zaskoczeniem dla wszystkich był więc pokaz Prady, podczas którego modelka zaprezentowała ogniste pasma. To pierwszy raz, kiedy widzimy na głowie starszej siostry Kylie Jenner rudy kolor. Fani gwiazdy są zachwyceni metamorfozą i obsypują Kendall komplementami.

Kendall Jenner - kariera w modelingu

Pomimo iż Kendall Jenner ma dopiero 26 lat, w świecie modelingu osiągnęła już naprawdę wiele. Karierę rozpoczęła w wieku 14 lat i od tamtej pory współpracowała z najlepszymi światowymi projektantami. Ma na swoim koncie także mnóstwo kampanii oraz okładek magazynów, w tym kilka światowej biblii mody - "Vogue’a". Od kilku lat młodsza siostra Kim Kardashian zajmuje też czołowe miejsca w rankingach najlepiej zarabiających modelek. W 2021 roku zarobki gwiazdy wyniosły około 40 mln dolarów.

