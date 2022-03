Anna Głogowska bawiła się na weselu. Nie była sama. A stylizacja? W czerwieni wyglądała pięknie

Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

O Annie Głogowskiej w ostatnim czasie zrobiło się głośno ze względu na spekulacje wokół jej nowego związku. Od wielu dni krążą plotki o relacji z Mikołajem Roznerskim. Jak do tej pory żadne z nich tego nie skomentowało. Tancerka nie zdementowała pogłosek, co więcej, podsyciła domysły, dodając romantyczne zdjęcia z bukietem róż. Ostatnio na Instagramie dodała zdjęcia wykonane na ślubie i weselu, na które została zaproszona jako gość. Czy to rozwiało wątpliwości? I tak, i nie.

Anna Głogowska bawiła się na weselu. Nie była sama. A stylizacja? Nietypowa

Anna Głogowska wybrała się na ślub w czerwonej stylizacji. Wybrała nie sukienkę, a zwiewny kombinezon z ozdobnym kołnierzem i szerokimi nogawkami. Na zdjęciach pozuje w towarzystwie młodej pary, swojej mamy i córki, Julii Gąsowskiej. W poście nawiązała do sytuacji na Ukrainie. Wieczoru nie spędziła na hulankach na parkiecie, a raczej - zadumie. Z początku nie bawiła się zbyt dobrze, lecz później się to zmieniło - za sprawą księdza.

Pewien cudny ksiądz Kamil zapytał mnie wczoraj: "Dlaczego cały czas siedzisz przy stole , zamiast się bawić, a teraz wychodzisz? Myślisz o Ukrainie, tak?". Bo ja na razie tylko wyprałam i spakowałam ulubiony koc w delfiny, trochę ciepłych ubrań, zrobiłam zakupy na prowiant. "To teraz już idź! - przerwał mi. - ŻYJ! Baw się i tańcz! Pamiętaj! Wszystkie cuda zaczęły się od wesela w Kanie. Światu nie potrzeba dziś przerażonych, smutnych ludzi. Świat potrzebuje ludzi silnych, bo pełnych wiary, nadziei i miłości" - napisała.

Dodała, że to właśnie za sprawą spotkanego księdza, w końcu poprawił jej się nastrój i ruszyła do zabawy.

I porwał mnie razem z torbą (wielką) i w płaszczu do polki! Ha! I tak oto trzy królewny (babcia Małgosia, Julka i ja) odpaliły rakiety, popijając bezalkoholowe drinki „made by Dżulia" i dopóki całkiem nie ochrypły, śpiewały "Sto lat" młodej parze - dodała.

Na zdjęciach z uroczystego dnia nie widać ani Mikołaja Roznerskiego, ani innego mężczyzny. Co nie oznacza, że tancerka spędziła ten wieczór tylko w damskim towarzystwie...

