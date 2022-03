Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Media wielokrotnie pisały o tym, że Władimir Putin ma słabość do pięknych kobiet. W jego życiu przewinęło się kilka partnerek. Od 1983 do 2013 roku był mężem Ludmiły Aleksandrowny. Z tego związku narodziły się dwie córki Maria i Katerina. Następnie związał się z gimnastyczką Aliną Kabajewą. Jakiś czas temu pojawiły się nawet informacje, że para doczekała się dwóch synów i córki. Plotki te jednak nie zostały potwierdzone. Oprócz tego przywódca Rosji najprawdopodobniej w latach 90. i na początku XXI wieku miał romans ze sprzątaczką Swietłaną Kriwonogich. W 2003 roku kobieta miała urodzić kolejną córkę prezydenta.

Kim jest tajemnicza córka Władimira Putina?

Jelizawieta Władimirowna ma 19 lat. Jakiś czas temu na jej trop wpadli dziennikarze. Na podstawie zdjęć, które poddano szczegółowej analizie, ustalono, że podobieństwo dziewczyny do Władimira Putina wynosi ponad 70 proc. Co ciekawe, w akcie urodzenia nie wpisano, kim jest jej ojciec.

W 2020 roku dziennikarze śledczy ustalili też, że Jelizawieta już w 2003 roku, gdy dopiero się urodziła, stała się właścicielką wartego ponad 16 milionów złotych apartamentu w Monako. Według nieoficjalnych informacji dziewczyna i jej matka otrzymały go w zamian za milczenie na temat ich relacji z przywódcą Rosji.

Przez większość życia dziewczyna starała się być anonimowa, może udałoby się jej taką pozostać, gdyby nie ogromne zaminowanie do luksusu, którym lubi się chwalić w mediach społecznościowych. Na jej profilu nie brakuje zdjęć bardzo drogi ubrań, dodatków i kadrów z egzotycznych wakacji.

Aktywność Jelizawiety na Instagramie zakończyła się w październiku 2021 roku. Od tego czasu dziewczyna nie zamieściła tam żadnego zdjęcia. Pod postami, które aktualnie znajdują się na jej profilu, może odnaleźć mnóstwo negatywnych komentarzy od internautów, którzy nie szczędzą ostrych słów zarówno w stronę jej ojca, jak i jej samej.

