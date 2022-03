Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl.

Rozpad związku Beaty Tadli i Jarosława Kreta to bez dwóch zdań jedno z najgłośniejszych rozstań ostatnich lat. Poznali się jeszcze podczas pracy w Telewizji Polskiej i zaczęli spotykać w 2013 roku. Parą byli przez niemal pięć lat, a ich wspólny udział w "Tańcu z gwiazdami" miał przyciągnąć przed ekrany widzów tanecznego show. Bez dwóch zdań Tadla i Kret zapewnili programowi oglądalność, jednak głównie za sprawą rozstania, do którego doszło niedługo przed rozpoczęciem emisji. Chociaż od tej sytuacji minęło już sporo czasu, a dziennikarka zdążyła wyjść za mąż, jak donosi "Dobry Tydzień", związek z Jarosławem Kretem może mieć dla niej mało przyjemne konsekwencje.

Jarosław Kret pozwał Beatę Tadlę?

Jak donosi serwis gwiazdy.wp.pl, w 2016 roku dziennikarka i prezenter pogody przeprowadzili się do segmentu na warszawskim Wawrze, za który zapłacili 900 tys. zł. Gdy para rozstała się dwa lata później, pogodynek miał wyprowadzić się z posiadłości, zostawiając dom do użytku dziennikarki. Z informacji, które pozyskał "Dobry Tydzień", wynika natomiast, że Jarosław Kret włożył w zakup i wykończenie segmentu spore pieniądze i chce je odzyskać. Jak podaje tygodnik, wytoczył byłej partnerce sprawę w sądzie.

Kret podobno przez trzy lata spłacał co miesiąc lwią część kredytu i regularnie dokładał się do kosztów wykończenia domu. Sęk w tym, że nieruchomość według aktu notarialnego należy do Beaty. Wiele wskazuje na to, że dziennikarka nadal mieszka w ich niegdyś wspólnym lokum informuje "Dobry Tydzień".

Serwis Pomponik poprosił dziennikarza o komentarz w tej sprawie, jednak Jarosław Kret nie był chętny, aby odnieść się do opublikowanych przez tygodnik rewelacji.

Nie mam ochoty tego komentować. O swoim życiu prywatnym nie będę mówił i nie wiem, co piszą na mój temat - odparł.

My próbowaliśmy skontaktować się z Beatą Tadlą, jednak do czasu opublikowania artykułu, nie otrzymaliśmy wiadomości zwrotnej.

Obecnie zarówno Jarosław Kret, jak i Beata Tadla układają sobie życie na nowo. W 2020 roku prezenter pogody potwierdził w rozmowie z Plejadą, że jego serce ponownie jest zajęte, jednak nie chciał ujawniać personaliów nowej partnerki. Z kolei w 2021 roku Tadla trzeci raz stanęła na ślubnym kobiercu. Mężem dziennikarki został wiceprezes zarządu firmy ENEA Michał Cebula.

