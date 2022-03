Księżna Kate zabrała głos w sprawie kolejnej ciąży! Brytyjczycy tylko na to czekali

Więcej na temat rodziny królewskiej znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Wizyta księżnej Kate w stolicy Danii stała się powodem spekulacji dotyczących planów powiększenia rodziny królewskiej o kolejnego potomka. W rozmowie z magazynem "People" żona przyszłego następcy tronu przyznała, że ma słabość do niemowląt i każdy kontakt z nimi sprawia, że zaczyna myśleć o kolejnym dziecku. Książę William reaguje jednak żartobliwie, na dzień dzisiejszy wykluczając taki scenariusz.

Kate Middleton myśli o kolejnym dziecku? Wymowna reakcja Księcia Williama

Księżna Kate słynie ze swojej miłości do dzieci. Czynnie angażuje się w liczne akcje charytatywne niosące pomoc najmłodszym, dzięki czemu nie brakuje okazji do spotkań z maluchami. Jedna z nich nadarzyła się podczas Kopenhaskiego Projektu Zdrowia Psychicznego dla Niemowląt, gdzie Middleton reprezentowała swój projekt Early Year Foundation.

Zobacz wideo Księżna Kate spotkała się z małą dziewczynką. Olśniła swoją różową kreacją

Przyszła królowa przyznała, że za każdym razem, gdy przebywa w towarzystwie maluchów, nabiera chęci do powiększenia rodziny, na co dość sceptycznie reaguje jej małżonek.

Dlaczego Harry i Meghan trzymają kciuki za czwartą ciążę Kate Middleton?

To nie pierwszy raz, kiedy księżna wypowiada się w podobnym tonie na temat macierzyństwa.

Księżna Kate chce kolejne dziecko! "Wracam do domu i mówię: miejmy następne". Dodała, co na to William

Miesiąc temu Kate i William odwiedzili szpital Clitheroe Community w hrabstwie Lancashire. Pozując do zdjęć, księżna wzięła na ręce córkę poznanej chwilę wcześniej pary. To skłoniło wnuka królowej do powiedzenia żartobliwego komentarza skierowanego do rodziców dziewczynki:

Nie podsuwaj mojej żonie więcej pomysłów!

Wszystko wskazuje więc na to, że póki co ośmioletni George, sześcioletnia Charlotte oraz trzyletni Louis nie doczekają się młodszego rodzeństwa.