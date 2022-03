Rosyjski dziennikarz sprzeciwił się inwazji Rosji w Ukrainie. Może ponieść konsekwencje

Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Iwan Urgant jest jednym z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Rosji. Od wielu lat współpracował ze stacją Pierwszego kanału, gdzie między innymi był gospodarzem programu "Wieczorny Urgant". Poza kamerami stara się utrzymywać dobry kontakt z widzami. W mediach społecznościowych dzieli się informacjami na temat życia prywatnego i zawodowego. Nie pozostał również obojętny wobec tragicznych wydarzeń w Ukrainie. Okazało się jednak, że słowa dziennikarza najprawdopodobniej nie spodobały się jego pracodawcy. W sieci pojawiły się informacje, że Iwan Urgant w trybie natychmiastowym został zwolniony z pracy.

Kariera Iwana Urganta stoi pod znakiem zapytania? Jego program został zawieszony

W czwartek, 24 lutego, Iwan Urgant opublikował na Instagramie wpis, w którym wyraził sprzeciw wobec tragicznej sytuacji w Ukrainie. Swoimi słowami opatrzył zdjęcie czarnej planszy, którą udostępnił w mediach społecznościowych.

Strach i ból. Nie dla wojny - napisał Urgant.

Post dziennikarza natychmiast obiegł sieć. Co więcej, w prasie szybko zaczęły pojawiać się informacje, jakoby Urgant miał zostać zwolniony z pracy w trybie pilnym, zwłaszcza że realizowany przez niego program "Wieczorny Urgant" pod koniec lutego nagle zniknął z anteny.

Jak podaje jednak rosyjski serwis biznesowy "Sekret firmy" informacja o rzekomym zwolnieniu prezentera nie została oficjalnie potwierdzona, a przedstawiciele Pierwszego kanału zapewniają o dalszej współpracy z prezenterem. Fakt, że program zniknął z anteny, miał być podyktowany obecnymi "ważnymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi".

Emisja programu "Wieczorny Urgant" w ostatnich dniach nie była planowana ze względu na dni wolne, które były wcześniej ogłoszone w sieci. Obecna ramówka związana jest z ważnymi wydarzeniami społecznymi i politycznymi. Iwan Urgant oczywiście nadal pracuje przy Pierwszym kanale - czytamy w oficjalnym oświadczeniu stacji.

Plotki o możliwym zdjęciu programu Iwana Urganta z anteny podsycała prezenterka telewizyjna Ksenia Sobczak. W mediach społecznościowych napisała, że według informacji, które posiada, Urgant został zwolniony.

Według mojego źródła podjęto decyzję o zamknięciu "Wieczornego Urganta" - poinformowała na Telegramie.

Sam zainteresowany nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie. Na jego Instagramie wciąż jednak widnieje informacja, że pracuje dla Pierwszego kanału.

