Hulk Hogan należy do tych gwiazd, które z wiekiem pragną nowych doznań. Aktor właśnie ogłosił, że znów jest zakochany, a jego małżeństwo z drugą żoną Jennifer McDaniel przeszło już do historii. Z nową miłością był widziany na wspólnym wyjeździe i potwierdził krążące w internecie plotki.

Hulk Hogan ogłosił, że się rozwiódł. 69-latek potwierdził, że ma nową miłość

Hulk Hogan i młodsza o 21 lat Jennifer McDaniel pobrali się w 2010 roku w posiadłości należącej do aktora w Clearwater. To dla niej gwiazdor rzucił swoją pierwszą żonę Lindę Hogan, z którą ma dwoje dorosłych dzieci (byli małżeństwem od 1983 do 2009 roku). Teraz potwierdził, że rozwiódł się także z drugą żoną. Na horyzoncie bowiem pojawiła się nowa miłość. Jak informuje portal TMZ, Hulk Hogan złożył pozew rozwodowy w październiku 2021 roku i podobno udało się go sfinalizować jeszcze w tym samym roku.

W mediach społecznościowych zaczęły krążyć spekulacje, że 69-letni mistrz wrestlingu jest ponownie zakochany. Został przyłapany z piękną blondynką na Florydzie, w okolicach jego posiadłości. Para była widziana, jak bawi się w barach i śpiewa wspólnie karaoke. Aktor przerwał milczenie i postanowił oficjalnie skomentować spekulacje.

Dla potwierdzenia, posty na Facebooku i Instagramie dotyczą mnie i mojej dziewczyny Sky. Jestem oficjalnie rozwiedziony. Przepraszam, myślałem, że wszyscy już wiedzieli - oświadczył na Twitterze.

Nowa dziewczyna sławnego zapaśnika to także blondynka. Na razie niewiele o niej wiadomo, oprócz tego, że ma na imię Sky. Trzeba przyznać, że po rozwodzie Hulk Hogan nie marnował czasu.

