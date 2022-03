Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Anna i Robert Lewandowscy są jedną z najgorętszych par show-biznesu. W 2007 roku poznali się na obozie sportowym, a już w 2011 roku piłkarz oświadczył się ukochanej na Malewidach. Na ślubnym kobiercu stanęli w 2013 roku. 28 lutego pojawili się na pokazie domu mody Off-White.

Zobacz wideo Anna Lewandowska pokazała pokój córek. Muzyka relaksująca? Chyba przerażająca

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

Anna i Robert Lewandowscy pojawili się na fashion weeku. Trenerka fitness postawiła na welurowy komplet, który zestawiła z oversizową marynarką w paski na rękawach. Do tego zrobiła delikatny makijaż i rozpuściła włosy. Robert wybrał czarny sweter, kurtkę basebollową, szare spodnie i sportowe buty. Małżeństwo dopełniło stylizacje symbolicznymi kokardami w barwach Ukrainy.

Karolina Szostak staje w obronie Anny Lewandowskiej. Uderzyła w internautkę

Pod zdjęciami pary na kanałach społecznościowych posypała się fala krytyki. Część internautów zarzucała, że Anna Lewandowska korzystała z medycyny estetycznej i botoksu. Nie spodobało się to dziennikarce Karolinie Szostak.

Oj, coś pani Ania się zmieniła na twarzy - pisali internauci.

A ty się nie zmieniłaś? - odpowiedziała obudzona Karolina Szostak.

Internautka postanowiła odpowiedzieć Karolinie Szostak. Przyznała, że na przestrzeni lat się zmieniła, jednak dalej przypomina siebie. Jej zdaniem Anna Lewandowska regularnie prezentuje nową odsłonę swojej twarzy.

No pewnie, że się zmieniłam, ale w przeciwieństwie do pani Anny nadal jestem podobna do siebie i co jakiś czas nie prezentuje nowej twarz…

Anna Lewandowska pomaga ukraińskim dzieciom. "Będą przyjeżdżać kolejne autokary"

W obronie Anny Lewandowskiej stanęli także inni internauci. Zauważyli, że botoks nie zmienia rysów twarzy, a grzywka może zdziałać wielką metamorfozę.

Kiedy ludzie zrozumieją, że botoks nie zmienia rysów twarzy.

Karolina, każda mądra kobieta wie, że grzywka może zmienić wiele, ale niektórym nie wytłumaczysz.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy