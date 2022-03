Więcej informacji na temat brytyjskiej monarchii znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta II to ukochana monarchini Brytyjczyków, która zasiada na tronie już od siedmiu dekad. 95-latka przez długie lata cieszyła się dobrym zdrowiem i kondycją, ale ostatnio zdiagnozowano u niej COVID-19. Choroba zmusiła ją do ograniczenia wykonywania swoich obowiązków. Monarchini wkrótce przekazać władzę.

Książę Karol gotowy do objęcia brytyjskiego tronu

Wszystko wskazuje na to, że książę Karol jest gotowy do objęcia brytyjskiego tronu. Został już ustanowiony przez swoją matkę księciem regentem. Jak donosi tygodnik "New Idea", Elżbieta II spotkała się z synem w tym roku, by porozmawiać o okolicznościach sukcesji. Najprawdopodobniej nastąpi to po czerwcowych obchodach Platynowego Jubileuszu. Warto jednak zaznaczyć, że mężczyzna przez długie lata uczył się od matki o królewskich obowiązkach i przygotowywał do roli jej następcy. Książę obiecał królowej, że zrobi wszystko, by godnie kontynuować jej dziedzictwo i żeby była z niego dumna.

Zobacz wideo Książę Karol i Camilla biją brawo dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem

Istotne jest jednak, jak decyzję o rezygnacji przyjmą poddani. Ponoć testem na reakcję opinii publicznej miało być ogłoszenie, że to księżna Camilla zostanie królową małżonką. Warto dodać, że nad brytyjską rodziną królewską od długich miesięcy zbierały się czarne chmury. Kontrowersje wokół księcia Harry'ego i Meghan Markle, śmierć księcia Filipa i oskarżenia o molestowanie seksualne wobec księcia Andrzeja z pewnością odbiły się na zdrowiu Jej Królewskiej Mości.

Są nowe informacje na temat stanu zdrowia królowej Elżbiety II. Covid nie odpuszcza

W dodatku ogłoszono, że królowa zachorowała na COVID, co w jej wieku jest wyjątkowo niebezpieczne. Miejmy jednak nadzieję, że ukochana monarchini przezwycięży chorobę, a jubileusz jej panowania i przekazanie władzy odbędzie się po jej myśli.