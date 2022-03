Blake Lively skradła show mężowi na premierze jego filmu. Co za klasa, co za kreacja!

Więcej informacji na temat światowej sławy gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Blake Lively i Ryan Reynolds pojawili się na oficjalnej premierze filmu "The Adam Project". Para wybrała się na wydarzenie, ponieważ jedną z ról w dużej produkcji zagrał mąż aktorki. Mężczyzna wcielił się w pilota podróżującego w czasie, który wraz z młodszą wersją samego siebie i swoim zmarłym ojcem, którego zagrał Mark Ruffalo, bada przeszłość i stara się naprawić błędy. Małżeństwo podczas oficjalnej gali zaprezentowali się bardzo elegancko. Nasze modowe oko szczególnie zawiesiliśmy na stylizacji pięknej aktorki. Klasa!

Blake Lively wie, jak olśnić. Ta kreacja zasługuje na modowego Oscara!

Aktorka na tę uroczystość wybrała długą suknię domu mody Versace Couture. Zdecydowała się na kreację w tęczowych odcieniach. To, co zachwyca, to kunsztowne wykonanie przepięknej sukienki oraz tafle materiału, które wyglądają na jej ciele jak piękne morskie fale połączone z suchym piaskiem wybrzeża. Niesamowity efekt podbija słowiańska uroda gwiazdy i złocista opalenizna.

World Premiere of 'The Adam Project' Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP

Bajeczny "look" dopełniła subtelnymi, srebrnymi sandałkami i dużą liczbą przeróżnych bransoletek. Idealnym dopełnieniem całości była naturalna, jakby niedbale wystylizowana, fryzura oraz duże, geometryczne kolczyki przypominające perłowe muszle. Trudno oderwać wzrok od tak misternie przygotowanej i dopracowanej w każdym calu stylizacji.

