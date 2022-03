Więcej informacji na temat rozstania pary znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel postanowili rozstać się. O decyzji poinformowali fanów na Instagramie, oznajmiając, że ich piątkowe oświadczenie będzie jedynym, jakie się pojawi w tej sprawie. Parę łączą wspólne dzieci, i właśnie ze względu na nie proszą o poszanowanie prywatności. Pod oświadczeniem na Instagramach Kasi i Marcina zablokowano komentarze, jednak żadna ze stron nie wykasowała wspólnych zdjęć, ani nie zablokowała tam możliwości komentowania. Obserwatorzy sielankowego życia pary są, delikatnie mówiąc, zdezorientowani.

Kryzys w związku Cichopek i Hakiela trwał jakiś czas. To ich ostatnie wspólne zdjęcie

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Komentujący pytają, co było prawdą

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel od lat aktywnie prowadzili swoje media społecznościowe. Kasia została wręcz rasową influencerką, reklamującą nie tylko kosmetyki, ale i olej i proszek do prania. Jednak to, co fani cenili najbardziej, to piękne i - wydawać by się mogło - szczęśliwe życie pary. Wspólne wyjazdy na wakacje, przytulaski, żarciki, tańce, niekiedy leniwe życie domowe - wszystko to Kasia i Marcin pokazywali chętnie i dzielili się swoim szczęściem z obserwatorami. Byli do tej pory jedną z niewielu par w polskim show-biznesie o tak długim stażu małżeńskim i jeśli przechodzili przez jakiekolwiek kryzysy, to kryli się z nimi. I to, jak można przewidzieć, teraz się na nich mści.

Pod starymi zdjęciami, na których widać szczęście małżeńskie, jak grzyby po deszczu pojawiają się komentarze z uzasadnionymi wątpliwościami:

Po 17 latach decyzję o rozwodzie podejmuje się w trzy miesiące? Czy te wszystkie zdjęcia to jedna wielka ściema?! - czytamy w komentarzu pod fotografią z początku grudnia zeszłego roku.

Marcin, jak to możliwe, niedawno w ferie pokazywaliście, że tacy zakochani jesteście, co się stało?! - to już pod fotografią z początku lutego.

A jeszcze niedawno dawali super rady na udane małżeństwo...

Na zdjęciach szczęśliwa rodzina, a tu taki zonk. Ciągle zapominam, że instagramowe życie to ściema...

I z tym ostatnim komentarzem jednego z zawiedzionych obserwatorów życia pary was zostawimy.

