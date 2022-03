Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

W poniedziałek, 28 lutego, Arkadiusz Milik obchodził 28. urodziny. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przyznał, że w związku z tym, co dzieje się w Ukrainie, nie jest w stanie celebrować ich tak, jakby chciał. Stwierdził, że jedyne, co teraz może zrobić, to wesprzeć finansowo zbiórkę na rzecz poszkodowanych osób.

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Zobacz wideo "Milik popełnił błąd, ale będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną"

Wspaniały gest Arkadiusza Milika. Piłkarz przekazał potrzebującym sporą sumę pieniędzy

Arkadiusz Milik nie pozostał obojętny wobec dramatu, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą. Piłkarz postanowił wesprzeć kwotą 200 tysięcy złotych fundację SOS Wioski Dziecięce, która obecnie niesie pomoc między innymi dzieciom z Ukrainy.

Myślę, że to niemożliwe, by cieszyć się urodzinami w tak trudnym momencie, ale chciałbym podziękować wam wszystkim za ciepłe życzenia. Najlepszą rzeczą, którą mogę dziś zrobić, jest wsparcie fundacji SOS Wioski Dziecięce. Połączmy się razem w pomaganiu tym, którzy są obecnie w wielkiej potrzebie - napisał i dodał zrzut ekranu potwierdzający dokonanie wpłaty.

Pod postem Arkadiusza Milika pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy.

Myślę, że to najlepszy prezent, jaki mogłeś sobie zrobić! Dużo zdrowia, Aro.

Wszystkiego najpiękniejszego, niech to dobro wróci do ciebie ze zdwojoną siłą.

Ogromny czyn, Arku! Tak trzymać i niech każdy bierze przykład - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Gest Milika skomentowała również jego partnerka, Agata Sieramska.

Wielkie serce - napisała z dumą.

Ukochana piłkarza opublikowała również na Instagramie ich wspólne zdjęcie na tle zachodzącego słońca i dodała do tego kilka ciepłych słów skierowanych w stronę solenizanta.

Choć trudno dziś życzyć wszystkiego najlepszego, życzę tobie i nam wszystkim lepszego świata. Kocham cię.

Oprócz tego na InstaStories dodała, że zawsze zamierza "wspierać" Arka oraz pokazała, jak sportowiec zdmuchuje świeczki z urodzinowego tortu.

Arkadiusz Milik Screen: Instagram/@agatycze

Ewa Chodakowska dołącza się do pomocy dla uchodźców. Sportsmenka rozdaje batony

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy