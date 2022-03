Księżna Kate i książę William złamali protokół! Prezydent Ukrainy komentuje

Więcej wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego znajdziecie w tekstach na Gazeta.pl.

Książę William i księżna Kate zdecydowali się przerwać trwające od kilku dni milczenie i na Twitterze wyrazili poparcie dla Ukrainy i Wołodymyra Zełenskiego. Docenili "odważną walkę" kraju, który od kilku dni broni się przed rosyjskim atakiem. Ten gest nie pozostał bez odzewu - tym bardziej, że prezydent zaatakowanego kraju miał zapewne świadomość, że brytyjska rodzina królewska raczej stroni od dzielenia się politycznymi sympatiami.

Księżna Kate i książę William wspierają Ukrainę

Księżna Kate i książę William w sobotnim wpisie przypomnieli, że dwa lata temu mieli okazję spotkać się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i jego żoną. Jak przyznali, rozmawiali na temat przyszłości Ukrainy, która jeszcze wtedy nie mogła, choć bardzo chciała, znaleźć się w Unii Europejskiej. Dziś wiadomo, że jest to realny scenariusz. Brytyjska para podziwiała upór prezydenta, który "dzielnie walczą o przyszłość".

Olena i ja jesteśmy wdzięczni księciu i księżnej Cambridge, że w tym ważnym czasie, gdy Ukraina odważnie przeciwstawia się inwazji Rosji, stoją po stronie naszego kraju i wspierają naszych dzielnych obywateli. Dobro zatriumfuje - oświadczył.

Również podzielamy nadzieję prezydenta Ukrainy. Warto dodać, że zasadę apolityczności złamał również książę Karol. Nikt nie powinien mieć mu jednak tego za złe.

