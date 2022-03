Internauci krytykowali Kossakowskiego po rozstaniu z Wojciechowską. Zabrał głos

Więcej informacji na temat randkowych show znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie ma co ukrywać, Przemek Kossakowski i Barbara Kurdej-Szatan zaliczyli w 2021 roku spore wpadki wizerunkowe. Dziennikarz został zmiażdżony przez opinię publiczną po tym, jak rozstał się z Martyną Wojciechowską po trzech miesiącach małżeństwa, a aktorka po wpisie na temat działań funkcjonariuszy Straży Granicznej. Po czasie celebryci wzięli udział we wspólnym projekcie zawodowym i starają się odbudować nadszarpnięte wizerunki. W rozmowie z serwisem Party prezenter opowiedział o współpracy z aktorką i zdradził, jak jego zdaniem przedstawiała ich prasa kolorowa w ostatnim czasie.

Zobacz wideo Kurdej-Szatan zdradza kulisy "Projektu Cupid". Opowiedziała o współpracy z Kossakowskim

Przemysław Kossakowski szczerze o współpracy z Barbarą Kurdej-Szatan. "Ona jest twardą zawodniczką"

Gospodarz programu TTV udzielił wywiadu, w którym zdradził kulisy pracy na planie "Projekt Cupid". Jak się okazuje, prowadzący darzy Barbarę Kurdej-Szatan sporą sympatią:

Basia jest spontaniczna i empatyczna. Sytuację trudną potrafiła „rozmasować" swoim urokiem i luzem. Robiła to świetnie, nawet lepiej ode mnie - podkreślił Kossakowski.

Gwiazda tak świetnie poradziła sobie z nową rolą, że dziennikarz nie musiał jej udzielać żadnych rad.

Ona moich rad nie potrzebowała, bo instynktownie dawała sobie radę - dodał.

Podczas rozmowy padło także pytanie o słynną aferę medialną z udziałem aktorki, która w niewybrednych słowach wypowiedziała się na temat działań Straży Granicznej na granicy. Prezenter telewizyjny szczerze przyznał, że bardzo mu się spodobała postawa koleżanki po fachu, która potrafiła z godnością znosić krytykę pod swoim adresem.

Ona jest twardą zawodniczką, ma bardzo silną psychikę. Moim zdaniem dużo mocniejszą niż ja. Widziałem ją też na planie, jak dowiadywała się różnych złych rzeczy, widziałem, jak potrafiła to znieść.

Odwołał się także do łatki skandalistów, którą jego zdaniem otrzymali w tabloidach i mediach społecznościowych. Opowiedział także w dwóch zdaniach o odbudowywaniu nadszarpniętego wizerunku:

Gdy zaczynaliśmy kręcić "Projekt Cupid", to byliśmy ulubionymi celebrytami. Jeszcze. A teraz przedstawiają nas jako mistrzów wzlotów i upadków.

Zgadzacie się ze słowami Kossakowskiego?

