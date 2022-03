Więcej aktualności ze świata muzyki znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Singiel "In the Shadows" dał im przepustkę do światowej kariery. Fiński zespół The Rasmus z tym właśnie kawałkiem był jednym z najczęściej granych w rozgłośniach radiowych. Od 2003 roku, czyli premiery piosenki minęło już trochę czasu, lecz grupa udowodniła, że ma się dobrze. Teraz będzie reprezentować Finlandię na Międzynarodowym Konkursie Piosenki Eurowizji.

Zobacz wideo Doda oceniła piosenkę Darii na Eurowizję. Ma uwagi do artystki

Te gwiazdy zaczęły karierę, gdy miały kilka lat. Poznajecie tego młokosa?

The Rasmus na Eurowizji! Twórcy hitu „In the Shadows" zmienili się nie do poznania

The Rasmus zasłynął prawie 20 lat temu nie tylko rockowym brzmieniem, ale także drapieżnym wizerunkiem lidera zespołu. Wokalista Lauri Ylönen w teledyskach i na koncertach stawiał na nietypową tapirowaną fryzurę ze stylizowanymi rogami. Czarny kolor włosów podkreślał makijaż oczu w tym samym kolorze i czarne paznokcie. Charakterystyczna stylizacja stała się później inspiracją dla innych artystów.

Na Eurowizji zespół wystąpi z utworem "Jezebel". Utwór i jego teledysk są jeszcze bardziej mroczne niż "In the Shadows". Grupa zaprezentowała kawałek na żywo podczas fińskich eliminacji. Wówczas można było dostrzec na scenie, że wokalista... prawie wcale się nie zmienił. Lauri Ylönen wyglądał, jak w 2003 roku. Wystąpił w tej samej fryzurze, w którą miał wpięte pióra oraz czarnym cieniem na powiekach. Podczas show śpiewał w żółtym puchowym płaszczu, który zrzucił z siebie pod koniec występu, prezentując umięśnione ciało. Ten sam charakterystyczny look można zauważyć w teledysku do "Jezebel". Widać, że Lauri Ylönen nie przejmuje się upływem czasu i udowadnia, że jest w świetnej formie.

Zachowanie brata Katarzyny Dowbor przerosło jej najśmielsze oczekiwania

Finlandia słynie z rockowych występów na Eurowizji. W ubiegłym roku zespół Blind Channel, który wystąpił w Rotterdamie uzyskał wysokie szóste miejsce. Myślicie, że na fali popularności sprzed lat The Rasmus wyśpiewa swojemu krajowi sukces? Jeśli jesteście ciekawi, jak zmienił się lider zespołu, zobaczcie zdjęcia w naszej galerii na górze strony.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html