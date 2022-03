"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna uderza w produkcję. Ostro!

Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Na początku 2022 roku do emisji trafiły dwa odcinki specjalne "Ślubu od pierwszego wejrzenia", z których mogliśmy się dowiedzieć, co dzieje się w życiu dawnych uczestników. Ciekawość fanów programu odżyła, dlatego w ostatnim czasie spora część osób, które brały udział w eksperymencie, zdecydowała się na przeprowadzenie instagramowych Q&A. Dołączyła do nich Martyna Końca znana z trzeciej edycji programu. Uczestniczka bardzo krytycznie wypowiedziała się na temat tego, jak twórcy zmontowali fragment odcinka specjalnego z jej udziałem i jak niewiele pokazali z jej wypowiedzi.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Martyna krytykuje twórców programu

W trzeciej edycji show eksperci sparowali Martynę z Przemkiem, jednak relacja pary nie należała do szczególnie udanych. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wyjawiła przed kamerami, że wybrany dla niej mąż nie podoba jej się fizycznie, a eksperci nie uwzględnili żadnych jej oczekiwań dotyczących wyglądu. Usłyszała w odpowiedzi, że eksperyment "nie jest koncertem życzeń". W odcinku specjalnym Martyna wyznała, że nie zgadza się z takim podejściem.

Uważam, że po części jest to koncert życzeń. Bo jeżeli zgłaszam się do programu, mam się wziąć ślub z obcą osobą, to też mam jakieś wymagania - skomentowała.

W programie mogliśmy zobaczyć też wypowiedź uczestniczki, która jest obecnie szczęśliwie zakochana i podkreśla, że jej obecny partner jest wysokim brunetem. Podczas instagramowego Q&A Martyna nie ukrywa żalu do producentów, że z jej słów wykorzystali wyłącznie tyle. Zarzuca twórcom "Ślubu od pierwszego wejrzenia", że zrobili to specjalnie, aby pokazać ją w negatywnym świetle.

Szkoda, że w odcinkach specjalnych pokazali tylko to, co było nieistotne, czyli, że jest wysokim brunetem. No ale wiadomo po co, żeby znów wylała się na mnie fala hejtu (...) Pokazali, co chcieli, taka już jest telewizja - pisze na InstaStories.

Martyna nie ukrywa, że podczas nagrań do odcinków specjalnych powiedziała o wiele więcej i poświęciła na nie bardzo dużo czasu. Wyjawiła, że nie miała żadnego wpływu na to, co trafi do ostatecznej wersji programu.

Zgłosiłam się do nagrywek, bo chciałam pokazać, co się u mnie dzieje. Taki był zamysł odcinków specjalnych. Cały dzień nagrywaliśmy, poświęciłam swój czas, a później w telewizji na uczestnika przypadły jakieś trzy minuty. Wiadomo, że w tak krótkim czasie wybiorą to, co im pasuje - dodaje Martyna.

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nawiązała także do to udziału w trzeciej edycji show i relacji z Przemkiem. Jak podkreśliła, mimo że nie spodobał jej się od razu, uznała, że zaufa ekspertom i nie postara się poznać go lepiej. Postanowiła dać związkowi szansę, jednak szybko przekonała się, że to próżny trud.

Pierwsze wrażenie, nie ukrywam, nie było takiego "WOW". Na początku dobrze nam się rozmawiało, chciałam dać szansę, przekonać się. Jednak przy bliższym poznaniu zauważyłam, że zbyt wiele nas różni i nie miałoby to przyszłości, więc nie było sensu ciągnąć tego dalej - opowiada Martyna na InstaStories.

Podkreśliła też, że program nie pokazał wszystkich rozmów, które odbyła z Przemkiem, a jedynie fragmenty. Przez to przykleiła się do niej łatka osoby, która skupia się wyłącznie na wyglądzie i ma o to żal do produkcji.

Zrobili ze mnie płytką. Przykre. Program to tylko urywki z naszego życia, naszych rozmów - pisze uczestniczka.

Martyna dodała, że dużym plusem udziału w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" są przyjaźnie, które zawarła i kontakt z pozostałymi uczestnikami. Nie ukrywa jednak, że gdyby mogła cofnąć się w czasie i zmienić coś w związku z udziałem w programie, drugi raz by się do niego nie zgłosiła.

