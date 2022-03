Antek Królikowski odwiedził Joannę Opozdę i Vincenta. Nie był sam

Więcej aktualnych informacji przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Odkąd do mediów trafiła informacja o rozstaniu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy, wszyscy bacznie im się przyglądają. Do tej pory oboje oficjalnie nie skomentowali doniesień na swój temat. Wszystko jednak wskazuje na to, że to koniec ich związku. Mimo wszystko aktor deklaruje, że swą pociechą zamierza się zajmować. Niedawno został przyłapany przez fotoreporterów, jak obładowany prezentami zmierzał w kierunku mieszkania matki swojego syna.

Odrzutowiec Kardashian wygląda jak mieszkanie. Ma... dywaniki ze swoim imieniem

Zobacz wideo Joanna Opozda namierzyła hejterkę. "Nie mogłam uwierzyć, że ktoś może pisać tak obrzydliwe rzeczy"

Antek Królikowski odwiedził syna i żonę. Nie był sam

Gdy w piątek, 25 lutego, Joanna Opozda opuszczała szpital, u swego boku nie mogliśmy zobaczyć męża, towarzyszyła jej jedynie mama. Okazuje się, że wbrew pozorom Antek Królikowski jeszcze tego samego dnia poznał swojego syna, a w weekend pojawił się w mieszkaniu żony razem z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską oraz swoją siostrą. Wszyscy byli obładowani prezentami.

Antek Królikowski w ogniu krytyki internautów

Po tym, jak do sieci trafiły informacje o rozstaniu Królikowskiego i Opozdy, na aktora spadła lawina negatywnych komentarzy. Internauci krytykowali jego zachowanie i nie pozostawili na nim suchej nitki. Co więcej, oberwało się również jego mamie. Wiele osób zaczęło zarzucać Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej, że źle wychowała syna. Aktorka nie wytrzymała i odpowiedziała na te słowa.

Proszę się zająć sobą. Nie potrzebuję wsparcia - odpisała aktorka

Z pewnością już niebawem przekonamy się, jak potoczą się ich wspólne losy.

Królikowski pozuje z synem. Komentuje plotki. Wiadomo, kiedy zobaczył Vincenta

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy