Rozstanie Antka Królikowskiego i Joanna Opozdy odbiło się szerokim echem w mediach i prasie kolorowej. Nikt nie spodziewał się, że jedna z najbardziej obiecujących par polskiego show-biznesu ledwo po urodzeniu przez aktorkę ich wspólnego dziecka zdecyduje się na zakończenie relacji. Powodem rozstania małżeństwa miała być zdrada, której ponoć dopuścił się Królikowski. Po tym, jak internauci usłyszeli prawdopodobny powód ich rozstania, na aktora wylała się fala hejtu. Okazuje się, że zniesmaczeni zachowaniem mężczyzny użytkownicy postanowili także skrytykować sposób wychowania syna przez jego matkę. Gwieździe nie spodobała się krytyka i postanowiła szybko zareagować.

Zobacz wideo Joanna Opozda o teściowej. Jaka jest Małgorzata Ostrowska-Królikowska?

Małgorzata Ostrowska-Kólikowska zmiażdżona przez fanów. Zdecydował się na stanowcze kroki

Aktorka pod ostatnimi postami na Instagramie, gdzie pokazała zdjęcia Antka Królikowskiego z młodości, musiała zmierzyć się ze sporym hejtem. Internauci nie szczędzili jej gorzkich słów. Pisali m.in. o tym, że kobieta źle wychowała syna:

Przykre jest to, że Antek przedstawił rodzinie kochankę, a rodzina nie zareagowała. Też mam syna w tym wieku, miał 17 lat, gdy został ojcem bliźniaczek. I potrafił się ogarnąć i stworzyć rodzinę. Dziś dziewczynki mają 13 lat. To my, matki, odpowiadamy za wychowanie naszych synów. Pani, niestety, słabo się do tego przyłożyła - napisała poirytowana internautka.

Inni użytkownicy uderzyli w, ich zdaniem, nieodpowiedzialne zachowanie aktora i napisali:

Proszę spytać syna, jak będzie się czuł, gdy usłyszy, jak jego syn powie "tatusiu" do innego mężczyzny. Bo życzę Asi odpowiedzialnego partnera, który pokocha ją i dziecko.

Ma pani syna nieogarniętego życiowo - skomentował zezłoszczony internauta.

Małgorzata Ostrowska-Kólikowska dodała pod jednym ze zdjęć wpis na temat dobra i szczęścia w życiu. Stwierdziła:

Żyj pięknie! Buduj dobro i bądź szczęśliwy.

Na odpowiedź odbiorców nie trzeba było długo czekać. Użytkownicy Instagrama odwołali się do porzucenia Joanny Opozdy dla kochanki. Aktorka wdała się w krótką wymianę zdań i zaapelowała o niewtrącanie się w życie prywatne bliskich jej osób:

No buduje dobro, jak się patrzy, współczuję pani - można było przeczytać w komentarzu.

Proszę się zająć sobą, nie potrzebuję współczucia. Mam nadzieję, że zbuduje - odpisała Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Nie wstyd pani z takim wpisem?

Nie - odpowiedziała krótko Ostrowska-Królikowska.

Aktorkę mogły dotknąć słowa internautów i postanowiła wyłączyć opcję komentowania zdjęć pod dwoma postami.

