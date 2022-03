"Love Island". Caroline dała Mateuszowi kolejną szansę. Zawiódł ją. "Może to być szok"

Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl.

Caroline Juchniewicz i Mateusz Zacharczuk to zwycięzcy trzeciej edycji "Love Island". Początkowo wydawało się, że w programie wygrali nie tylko pieniądze, ale też prawdziwą miłość. Ich związkowi kibicowało wielu widzów show, jednak jesienią 2021 roku między uczestnikami polsatowskiego reality show zaczęło się psuć. Fani zauważyli, że para nie pokazuje się wspólnie w mediach społecznościowych, a ostatecznie w listopadzie Caroline poinformowała na Instagramie, że zdecydowali się rozstać. Przekazała wówczas, że pozostają w przyjacielskich stosunkach. Po kilku miesiącach uczestniczka "Love Island" niespodziewanie ponownie odniosła się do relacji z Mateuszem, informując, że dali sobie kolejną szansę, jednak były partner mocno zawiódł jej zaufanie.

"Love Island". Caroline ponownie ogłasza rozstanie z Mateuszem

Jesienią ubiegłego roku, niecałe dwa tygodnie po rozstaniu pary, łatwo było zauważyć, że Caroline i Mateusz, choć rzeczywiście nie oznaczają się na wspólnych InstaStories, publikują zdjęcia z tych samych miejsc. Podejrzewaliśmy wówczas, że być może dali sobie drugą szansę. Chociaż żadne z nich nie poinformowało o tym oficjalnie (aż do teraz), okazało się, że trop był dobry. Pod koniec lutego Caroline przyznała, że wróciła do Mateusza, jednak uważa, że popełniła błąd. Jak wyjawiła na InstaStories, ma przeczucie, że uczestnik "Love Island" nie był jej wierny.

Z szacunku do was chciałabym poinformować o tym, co ostatnio wydarzyło się w moim życiu. Dla wielu z was może to być szok, ponieważ wcześniej nie wspominałam publicznie o moim powrocie do Mateusza, ale jakiś czas po ogłoszeniu rozstania postanowiłam dać mu kolejną szansę - zaczyna wypowiedź Caroline.

Niestety, Mateusz po raz kolejny jej nie wykorzystał. Zawiodłam się na nim ponownie. Całkowicie straciłam do niego zaufanie, czyli to, co powinno być fundamentem każdego związku. Czuję, że nie był ze mną szczery w pewnych kwestiach i że mógł spotykać się z innymi dziewczynami za moimi plecami - pisze.

Zastanawia jednak fakt, dlaczego uczestniczka "Love Island" zdecydowała się w ogóle informować o kolejnym rozstaniu, skoro fani nie wiedzieli nawet, że ona i Mateusz znów są razem. Na to Caroline także ma odpowiedź. Jak napisała w dalszej części relacji, uznała, że potraktuje to jako przestrogę dla innych dziewczyn, aby nie popełniały podobnych błędów i "ufały intuicji".

Nie chciałam poruszać tego tematu publicznie, ale robię to ku przestrodze dla was, dziewczyny. Wiem, że wy też mierzycie się z podobnymi problemami i nie wiecie, jak macie poradzić sobie w takich sytuacjach. Ufajcie własnej intuicji, ponieważ ona nigdy nie zawodzi. Jest to dla mnie bardzo trudny czas, dlatego chciałabym, abyście uszanowali moją prywatność i nie pytali o dokładne powody rozstania - dodaje Caroline.

Mateusz, który zwykle nie jest szczególnie aktywny na Instagramie, tym razem też nie odniósł się do rozstania z Caroline, mimo że fani zaczęli zasypywać go pytaniami w komentarzach. Wszystko wskazuje jednak na to, że tym razem para rozeszła się już na dobre. I to w nieszczególnie przyjacielskich relacjach.

