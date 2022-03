Więcej na temat sytuacji w Ukrainie przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Sytuacja w Ukrainie od kilku dni jest głównym tematem medialnym w Polsce. Wszyscy starają się pomóc naszym bliskim sąsiadom. Oferują pożywienie, zakwaterowanie,pomoc finansową. Oprócz konkretnych działań ważne są także niewerbalne komunikaty znanych i lubianych, którzy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych. Wie o tym z pewnością Marcin Bosak. Aktor na premierę filmu "Sonata" wskoczył w bomberkę. Jego stylizację można uznać za manifest.

Marcin Bosak i bomberka w barwach Ukrainy. Aktor solidaryzuje się ze wschodnimi sąsiadami

Premiera filmowa okazała się idealnym pretekstem do tego, żeby pokazać swoje zaangażowanie w ukraińską sprawę. Bosak wybrał się na tę okazję białą koszulkę, na którą założył niebieską kurtkę z żółtymi elementami. Uwagę przyciągnął napis "Ukraina" na tylnej stronie kurtki oraz ortalionowy materiał, z którego została uszyta. Mimo że całość prezentuje się bardzo sportowo i stylizacja nie do końca wpisuje się w dress code eleganckiego wydarzenia, to jednak w obliczu krwawej wojny nie ma to żadnego znaczenia. Ważny jest manifest polityczny, który udało się aktorowi wygłosić w nieoczywisty sposób.

Sonata - premiera filmu KAPiF.pl / KAPiF.pl

Nie da się ukryć, że bardzo nas cieszą tego typu stylizacje. Pokazują, że moda ma znaczenie i w bardzo prosty sposób można wyrazić nią swoje poglądy. Mamy nadzieję, że to dopiero początek.

