Lewandowscy w Paryżu. Niezbyt dopasowani. Ona w marynarce, on w sportowej bluzie

Od kilku dni gwiazdy i celebryci starają się pomóc osobom z Ukrainy, wpłacając duże sumy na konta fundacji oraz oferując im zakwaterowanie czy wyżywienie. Do grona wspierających z pewnością można zaliczyć Annę i Roberta Lewandowskich. Żona piłkarza i jej firma przekazała ponad 30 tysięcy produktów spożywczych dla potrzebujących. Wsparła ich także tysiącem produktów kosmetycznych, które trafią do PAH, a następnie do punktów recepcyjnych. Chętnie pomagająca para wybrała się na szybki wypad do Paryża, jednak nawet wtedy nie zapomniała o wojnie w Ukrainie.

Lewandowscy na pokazie Off-White. Wybrali looki ze sportowym twistem

Anna i Robert Lewandowscy wybrali się na paryski pokaz domu mody Off-White. W wolnej chwili zapozowali fotoreporterom. Robert Lewandowski zdecydował się na kurtkę nawiązującą do stylu amerykańskiego koledżu i błyszczące dżinsy.

Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Off-White w Paryżu Scott Garfitt/Shutterstock / 0Scott Garfitt/Shutterstock/Rex Fashion/East News

Trenerka z kolei postanowiła zadać szyku welurową sukienką, którą połączyła z marynarką Off-White w streetwearowe nadruki. Małżeństwo wyglądało modnie, a trendy potraktowali z lekkim przymrużeniem oka. Na okryciach jej i "Lewego" widniały przypinki z kolorami flagi Ukrainy.

