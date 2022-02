Więcej na ten polskich gwiazd przeczytasz na portalu Gazeta.pl

Olga Bołądź 29 lutego skończyłaby 38 lat. W związku z tym, że aktorka urodziła się w roku przestępnym, teoretycznie świętować może jedynie co cztery lata. O szczególnej dacie, której w tym roku nie będzie, pamiętała przyjaciółka Bołądź - Magdalena Lamparska.

Magdalena Lamparska pokazała zdjęcie z Olgą Bołądź. Złożyła przyjaciółce życzenia. "Ta data nie jest przypadkowa!"

Aktorka opublikowała na instagramowym profilu zdjęcie, do którego pozuje w towarzystwie Olgi. Nie jest to jednak zwykła fotografia, bowiem została ona zrobiona w dniu ślubu Magdaleny Lamparskiej. Uśmiechnięte przyjaciółki zostały uwiecznione w kadrze na tle Bazyliki Świętego Piotra. To właśnie tu, w Watykanie, odbyła się ceremonia ślubna aktorki.

29 lutego swoje urodziny obchodzi moja Oleńka @olgaboladz_official, czyli jeśli jutrzejszy dzień byłby w kalendarzu to kończy 9 lat! Myślę, że ta data nie jest przypadkowa. Trzeba trafić! A Oleńka wszystko co robi zamienia w złoto, w szczególności ludzkie i psie serca. Kochana moja, wiesz czego Ci życzę… Kocham najmocniej! - czytamy we wpisie Lamparskiej.

Magdalena Lamparska poślubiła Bartka Osumka w 2019 roku. Para nie zdradziła konkretnej daty zaślubin, ale w czerwcu w mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze zdjęcia z ceremonii. To dzięki fotografiom wiemy, że narzeczeni postanowili pobrać się w Watykanie. Lamparska i Osumek w 2017 roku zostali rodzicami Tymoteusza.

