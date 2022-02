Więcej na temat premier filmowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

28 lutego 2022 roku odbyła się uroczysta premiera filmu "Sonata" opowiadającego poruszającą historię chłopca, który od urodzenia nie słyszał, ale dzięki uporowi rodziców spełnił swoje największe marzenie i zagrał na fortepianie "Sonatę księżycową" Beethovena. Na oficjalnej premierze filmowej produkcji pojawił się tłum gwiazd. Małgorzata Foremniak, która wcieliła się w filmie w rolę matki ambitnego syna, pojawiła się na ściance w iście niebiańskiej stylizacji. Czy gwiazda zdała egzamin ze stylu?

Małgorzata Foremniak jak anioł. Inne gwiazdy też pokazały klasę

Aktorka na premierę filmową wybrała jedwabną sukienkę o długości przed kostkę. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kreacja z tego typu materiału jest bardzo trudnym wyborem na czerwony dywan z prostego powodu: światła reflektorów pokazują połyskującą fakturę, przez co tkanina, zamiast szlachetnie wyglądać na zdjęciu, prezentuje się po prostu tanio. Tak jest w tym wypadku. Mimo że całość wygląda poprawnie, to efekt niszczy materiał sukienki oraz kolor - głęboka czerwień lub czerń byłaby lepszym wyborem. Warto podkreślić, że dodatki ratują całość. Złote sandałki w stylu domy mody Gucci oraz oszczędny makijaż i prosta fryzura tworzą świetne tło i nie zakłócają głównej kreacji. Brakuje także odwołania do aktualnej sytuacji politycznej, chociażby w formie delikatnej broszki z barwami Ukrainy.

Marcin Bosak

Trudno ocenić stylizacje aktora pod względem modowym, ponieważ jest ona ewidentnym manifestem politycznym, który w tym trudnym czasie jest nam wszystkim potrzebny i zasługuje na pochwałę. Ortalionowa kurtka w barwach Ukrainy podkreśla solidarność Bosaka z cierpiącymi ludźmi i pokazuje, że artyści powinni zabierać głos w ważnych sprawach.

