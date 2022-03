Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie żyje cały świat. Władimir Putin wytoczył wojnę naszym wschodnim sąsiadom, a Europa jednoczy się niosąc pomoc zaatakowanemu państwu. Wiele krajów nakłada kolejne sankcje, jednak to nie powstrzymuje prezydenta Rosji.

Zobacz wideo Andrzej Duda: Nie ulegniemy żadnemu szantażowi. Trwają w tej chwili konsultacje dotyczące sankcji, które można jeszcze nałożyć na Rosję

Maryla Rodowicz na łamach "Faktów" zaapelowała do rodaków, aby nie obwiniali obywateli Rosji, którzy nie mają wpływu na działania Putina. Zna kraj i jego mieszkańców.

Naród rosyjski nie jest winny za to co się dzieje. Winny jest ten szaleniec Putin. Nie wiadomo, dokąd go to szaleństwo doprowadzi - apelowała Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz poznała Władimira Putina. Nie zrobił dobrego wrażenia

Piosenkarka przyznała, że miała okazję poznać samego Putina. Para prezydencka w 2002 roku poprosiła, aby uświetniła wieczór swoim występem. Wydawało jej się, że to świetny pomysł. Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy zorganizował obiad, a zaraz po nim małe after party.

Miałam kiedyś pomysł, by zrobić koncert polsko-rosyjskiej kultury. Wydawało mi się, że to jest super pomysł i powstanie świetny koncert. Był obiad, jeszcze Kwaśniewski był prezydentem, na którym był właśnie Putin. I po obiedzie był taki afterek... - wspomina gwiazda.

Maryla Rodowicz została przedstawiona Władimirowi Putinowi. Planowała koncert nawiązujących do wszystkiego, co kojarzy jej się z Rosją.

Wszyscy stali, a on był prowadzony od grupy do grupy. Przedstawili nas sobie i mu powiedzieli, kim jestem. Mówiłam mu wtedy, że mam pomysł na koncert z prezentacją wspaniałej kultury rosyjskiej i polskiej. Miałam początek koncertu wymyślony i mu to opowiadałam. Miałam pomysł, że wjeżdża trójka białych koni na Torwarze. Siedzi tam Ałła Pugaczowa. Pada sztuczny śnieg, potem ja śpiewam, potem wychodzi balet na lodzie... Wszystko, co Rosja ma najlepszego w kulturze.

Maryla Rodowicz przyznała, że nie wspomina dobrze samego spotkania z Władimirem Putinem. Traktował ją jak powietrze i miała wrażenie, że jej nie słucha, a samego pomysłu na koncert nawet nie skomentował.

Widziałam, że jego wodniste oczy mnie prześwietlają. Że on patrzy przeze mnie jakbym była przezroczysta. Miał zero emocji. To było przerażające. Jakbym rozmawiała z rybą! Straszne to było naprawdę. Jestem pewny, że mnie nie słuchał i myślał "Skończ już babo". Nic na mój pomysł nie powiedział i jak skończyłam gadać to bez słowa odszedł - podsumowała.

