W mediach od kilku dni huczy od plotek na temat głośnego rozstania Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Zakończenie ich relacji wywołało niemałe zamieszanie w polskim show-biznesie. Internauci skrytykowali aktora za to, że zostawił gwiazdę tuż po narodzinach ich synka Vincenta. Celebrytki także postanowiły się wypowiedzieć się na temat jego zachowania. Zrobiły to m.in. Maja Hyży i Sylwia Bomba. Królikowski rzucił się w wir pracy, z, jak się okazuje, nie najlepszym skutkiem. Według informatora Plotka mężczyzna przechodzi trudne chwile.

Producenci zaniepokojeni stanem Królikowskiego. "Jest w słabej formie psychicznej"

Udało się nam dotrzeć do informatora z planu produkcji, w której Antoni Królikowski weźmie udział. Według niego aktor nie radzi sobie z krytyką po rozstaniu z Joanną Opozdą.

Antek jest w słabej formie psychicznej, martwi się swoimi kłopotami prywatnymi, a także hejtem, który go dotyka. Trudno w takiej sytuacji skoncentrować się i bez problemu wejść w rolę - na dodatek komediową. Producenci zastanawiają się, czy w tej sytuacji nie przesunąć zdjęć do "Porad na zdrady 2". Komfort i dyspozycja aktorów są dla nich ważne - zdradziła osoba z produkcji w rozmowie z Plotkiem.

Okazuje się, że aktor spotkał się z ostracyzmem nie tylko fanów, lecz także środowiska filmowego. Współpracownicy na planie najnowszej produkcji żartują, że ma ona wiele wspólnego z jego życiem prywatnym:

A tu jeszcze za plecami pracownicy żartują, że Antek jest prawdziwym ekspertem od porad na zdrady - podsumował informator.

Myślicie, że aktorowi uda się wyjść z kryzysu wizerunkowego po głośnym rozstaniu z Joanną Opozdą?

