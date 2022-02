Więcej na temat "Oszusta z Tindera" znajdziesz w tekstach na Gazeta.pl.

Film dokumentalny Netfliksa - "Oszust z Tindera" wzbudził w widzach wiele emocji. Historia Simona Levieva który, miał oszukać kilkanaście kobiet na łączną kwotę 10 milionów dolarów, szokuje, ale daje także do myślenia. Mężczyzna podawał się za kogoś innego w aplikacji randkowej i okłamywał kobiety, że prowadzi luksusowe i pełne przepychu życie. W rzeczywistości żył z pieniędzy oszukiwanych przez siebie kobiet. Płeć piękna na początku nie spodziewała się, że zostaną przez niego wykorzystane finansowo, ponieważ był dla nich bardzo uprzejmy i szarmancki. Okazuje się, że nie każda jego ofiara ma takie wspomnienia. Kobieta zabrała głos w sprawie i opowiedziała o nieporadności mężczyzny.

Ofiara "Oszusta z Tindera" opowiada, jaki był w łóżku. Kobieta bezlitośnie go kompromituje

Po emisji dokumentu okazało się, że wiele kobiet do dziś musi spłacać ogromne pożyczki, które zaciągnęły dla mężczyzny. Kobiety wciąż spłacają długi, a oszust nie stanął przed sądem i nie poczuł się do żadnej odpowiedzialności za przestępstwa, których się dopuścił. Co ciekawe, większość kobiet mówiła w filmie dokumentalnym, że od początku mężczyzna sprawiał bardzo dobre wrażenie i wydawał im się idealnym kandydatem na partnera. "The Sun" dotarł jednak do zeznań Samanthy Hales, która po randce z mężczyzną miała zgoła inne odczucia. Szczerze stwierdziła, że może oszust wydawał się czarujący, ale był bardzo słabym partnerem w łóżku. Powiedziała:

Musiał się jakoś wprawić przez te dziesięć lat, żeby wyłudzać pieniądze od biednych dziewczyn. W sypialni był całkowicie nieporadny. Po prostu beznadziejny. Musiałam go wszystkiego nauczyć. Miał w sobie coś czarującego, ale w łóżku był bardzo oziębły. Nie miał zielonego pojęcia, co robi.

Okazuje się, że Simon Leviev podobnie, jak w przypadku randki z kobietą, której nie udało mu się oszukać, tak i tutaj popełnił ten sam błąd. Mianowicie mężczyzna nie opowiedział o swoich korzeniach oraz unikał tematów rodzinnych, będąc przy tym bardzo arogancki:

Unikał tematu, był bardzo arogancki. Stał się nieprzyjemny, bo miałam czelność wypytywać o jego życie. Wmawiał moim znajomym, że okradłam go z pieniędzy. Wysyłał mi potem obrzydliwe wiadomości głosowe i regularnie zastraszał telefonami. Mówił wtedy, że "jeśli jeszcze kiedykolwiek mnie spotka, to pożałuję" - powiedziała kobieta.

Dziś mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i żyje na wolności z nową partnerką, która jest modelką.

