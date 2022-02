Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Justyna Michałowska wzięła udział w trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Po emisji telewizyjnego show musiała się zmierzyć z falą hejtu, jednak ostatecznie pozostała przy regularnej aktywności w mediach społecznościowych. Obecnie śledzi ją grono niemal 72 tysięcy fanów.

Ostatnio Justyna Michałowska zdobyła się na szczere wyznanie. Influencerka zachorowała na nowotwór i aktualnie przebywa w szpitalu. Przeszła już z sali operacyjnej na zwykłą, jednak wciąż nie czuje się najlepiej psychicznie.

Jeden z anonimowych internautów oburzył się relacjami, jakie zamieściła uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Chodziło o zdjęcie, na którym Justyna Michałowska leżała w łóżku szpitalnym. W treści możemy przeczytać, że powinna zająć się zbiórką dla Ukrainy i przestać lansować.

Byś się zajęła pomocą dla Ukrainy, a nie lansowaniem siebie. Teraz są rzeczy ważniejsze niż ty. Sorki za szczerość - czytamy w wiadomości oburzonego internauty.

Influencerka szybko odpowiedziała na wiadomość. Wyznała, że aktualnie walczy o życie, a nie przebywa na wakacjach pod palmą. Jak twierdzi, nie ma teraz jak pomóc, a ustawienie flagi na zdjęcie profilowe nic nie zmieni.

Przepraszam, że nie zajmuje się pomocą dla Ukrainy, tylko zachciało mi się walczyć o swoje życie. Wstawię flagę Ukrainy na profilowe, może pomoże? Myślałam, że leżę w szpitalu, ale dla niektórych najwidoczniej to wakacje pod palmą - odpowiedziała publicznie.

Justyna Michałowska udostępniła wiadomość, w której możemy przeczytać, że ruchy, jakie poczyniła influencerka są jedyną szansą na edukowanie. Zaapelowała do fanów o regularne badanie się. W szpitalu poznała wiele kobiet, dla których jedynym ratunkiem była już tylko chemioterapia.

