Więcej na temat poszukujących pomocy osób z Ukrainy znajdziesz w tekstach na Gazeta.pl.

REKLAMA

Julia Kamińska była jedną z pierwszych znanych osób, które odniosły się do inwazji na Ukrainę. Już w czwartek rano opublikowała przejmujący fragment rozmowy z osobą z tego kraju, która relacjonowała jej, że planuje z bliskimi jak najszybciej wyjechać z objętego wojną terytorium. Aktorka odpisała jej, że "czekamy tu na was". Nie wiadomo, czy to właśnie tej rodzinie planuje pomóc. Jedno jest pewne - szuka w Polsce mieszkania dla uchodźców, którzy uciekają z Ukrainy. Nie jest to proste.

Zobacz wideo Julia Kamińska skrytykowana za pokazanie biustu w akcji "Dekolt dla Białorusi". Komentuje: Mam do tego prawo. To świadome zagranie

Najbogatsi Rosjanie wspierają Putina z Seszeli. Wiemy, na czym się dorobili

Julia Kamińska nie może znaleźć mieszkania dla osób z Ukrainy

Julia Kamińska wspiera Ukraińców nie tylko słowem. Jest w stałym kontakcie z osobami, którym zamierza znaleźć mieszkanie w Polsce. Okazuje się jednak, że nie jest to proste. Dzwoniła do najemców spod Warszawy, jednak niektórzy nie chcieli wynająć przestrzeni osobom z innego kraju.

Czy ktoś z was ma do wynajęcia mieszkanie w Markach? Próbuję znaleźć mieszkanie dla mamy z dzieckiem z Ukrainy. Chcę to je wynająć dla niej, ale napotykamy opór. Okazuje się, że nie wszyscy chcą wynajmować mieszkania osobom z Ukrainy. Jestem zdruzgotana.

Kamińska zdecydowała się poprosić o pomoc obserwatorów, których ma w sumie na Instagramie ponad 290 tysięcy.

Jeśli macie na wynajem mieszkanie w Markach, wygodne i fajne, dla mamy z dzieckiem, to ja bym chciała je wynająć - informuje Kamińska.

Nie da się ukryć, że mieszkańcy naszego kraju w ciągu ostatnich kilku dni zdali egzamin z pomocy innym na szóstkę. W poniedziałek po południu Kamińska poinformowała zresztą, że osiągnęła cel. Za sprawą swoich fanów.

Udało się znaleźć mieszkanie, dziękuję za gigantyczny odzew, jesteście wspaniali - opisała uradowana.

InstaStories Julii Kamińskiej Instagram

"BrzydUla 2". Koniec serialu! Scenarzyści szykują niespodziewane zakończenie

Mamy nadzieję, że każdy mieszkaniec Ukrainy, który potrzebuje pomocy i wsparcia - tak jak w tym przypadku - ją bez problemu otrzyma.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy