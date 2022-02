Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Edyta Górniak chętnie mówi o tym, jak dumna jest ze swojego syna Allana. Piosenkarka zachwala liczne talenty swojej pociechy. Jej zdaniem chłopak bardzo szybko dorasta i wykazuje się niespotykaną dojrzałością. Nic więc dziwnego, że na jego osiemnaste urodziny chce przygotować specjalny prezent.

Zobacz wideo Edyta Górniak nie wzięła pieniędzy za koncert. Dlaczego?

Najbogatsi Rosjanie wspierają Putina z Seszeli. Wiemy, na czym się dorobili

Edyta Górniak szykuje się na osiemnaste urodziny syna

Allan uczy się w liceum wojskowym, ale Edyta Górniak jest z nim w stałym kontakcie.

Mamy na szczęście taką relację i jestem bardzo wdzięczna, że udało nam się utrzymać i zbudować relację przyjaźni. Nie mówię, że się nie sprzeczamy, bo czasem się nie zgadzamy. Mamy taką więź, że nie wydaje mi się, żeby ten wiek magiczny osiemnastki spowodował, że on przestanie do mnie dzwonić. Codziennie do mnie dzwoni, jak pije pierwszą kawę. I pyta mnie swoim pięknym niskim głosem- mama, co tam? Teraz się przygotowujemy do tej osiemnastki. Będzie mógł sam kupować papierosy - powiedziała w rozmowie z JastrząbPost.

27 marca chłopak będzie świętować osiemnastkę.

Ta 18-nastka jest bardzo wymagająca dla rodziców. Ja to zrobić, bo co kupić? Samochód? On ma różne marzenia, chciałby wrócić na jakiś czas do Stanów. Tęskni za tymi Stanami. Wszelki sprzęt do studia. To taka skarbonka bez dna. Nowe monitory, programy. Jak ktoś ma pasję do muzyki i kręcenia gałeczkami, to jest to inna specyfika. Kabelki, guziczki i kręcić ten sound. Ja jestem po tej drugiej stronie i zawsze podziwiałam producentów, kompozytorów. Zresztą Allan świetnie komponuje i produkuje - stwierdziła piosenkarka.

Nie tylko Górniak. Gwiazdy chciałby zapomnieć o tych sylwestrowych kreacjach

Nie zdradziła, na jaki prezent ostatecznie się zdecyduje, bo nie chce psuć niespodzianki. Ale już wiadomo - tanio nie będzie.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html