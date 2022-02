Więcej aktualnych informacji na temat rodziny królewskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Książę William i księżna Kate chcą zapewnić swoim dzieciom normalne dzieciństwo. Rodzice księcia George’a zdecydowali więc, że ich syn pójdzie do "normalnej" szkoły. Chłopiec i jego siostra, księżniczka Charlotte, uczęszczają do prestiżowej placówki Thomasa Battersea, gdzie czesne wynosi kilkadziesiąt tysięcy funtów rocznie. Niestety, według magazynu "In Touch", prawnuk królowej Elżbiety II zmaga się ostatnio z kłopotami w szkole.

Kolejne problemy rodziny królewskiej. Szkolni koledzy dokuczają księciu George’owi

Brytyjska rodzina królewska przechodzi ostatnio ciężki czas. Skandal z udziałem księcia Andrzeja oraz choroba królowej to jeszcze nie wszystko. Jak podaje magazyn "In Touch" - w szkole księcia George’a pojawiły się problemy. Chłopiec jest nękany przez kolegów. Niektórzy uczniowie uważają, że nauczyciele okazują księciu specjalne względy, dlatego postanowili go za to ukarać. Prawnuk królowej Elżbiety II nie jest zapraszany na urodzinowe przyjęcia kolegów. Zazdrośni uczniowie sabotowali też jego udział w szkolnych jasełkach. Dręczyciele zrzucają na księcia winy za swoje szkolne przewinienia. Chłopiec nie pozostaje jednak bierny, stara się przeciwstawić gnębicielom.

Starł się (książę George - przyp. redakcji) z jednym ze starszych chłopców, który rzucił obraźliwą uwagę pod adresem księcia Karola - powiedział informator "In Touch".

George nie pozwoli, aby ktokolwiek mówił źle na temat jego rodziny. Nie doszło do rękoczynów, tylko do ostrej wymiany zdań, ale nauczyciele i tak musieli ich rozdzielić - dodaje źródło.

Książę William i księżna Kate poszli na spotkanie do szkoły, aby załagodzić sytuację. Podobno rodzice innych uczniów oskarżyli księcia George’a o prowokowanie chłopców. Stwierdzili też, że jest do tego zachęcany przez swoją młodszą siostrę, księżniczkę Charlotte. Oskarżenia doprowadziły księżną Cambridge do łez. Kiedy się uspokoiła, starała się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie problemu. Powiedziała, że nic nie usprawiedliwia znęcania się. Obiecała też porozmawiać z synem, gdyż oboje z księciem Williamem wiedzą, że George także potrafi być trudny.

Miejmy nadzieję, że szybko uda się rozwiązać ten problem, a książę George dogada się z kolegami.

