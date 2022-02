Najsłynniejsze ośmioraczki skończyły 13 lat! Są do niej bardzo podobne. Tylko spójrzcie

Więcej o życiu gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

O Nadyi Suleman, która dziś posługuje się imieniem Natalie, cały świat usłyszał w 2009 roku. Kobieta nie tylko przeszła szereg operacji plastycznych, aby upodobnić się do Angeliny Jolie, ale oprócz tego zdecydowała się na zabieg in vitro, dzięki któremu została matką ośmioraczków. W styczniu 2009 roku Suleman urodziła dwie dziewczynki i sześciu chłopców, stając się międzynarodową sensacją. Dziś ośmioraczki mają już 13 lat. Wiele osób może o tym nie pamiętać, ale Suleman ma jeszcze sześcioro starszych dzieci. Dwoje z nich jest już dorosłych.

Ośmioraczki Nadyi Suleman mają już 13 lat

Suleman poddawała się zabiegom in vitro od 1997 roku, jednak pierwsze dziecko, syna, urodziła dopiero cztery lata później. W 2002 roku na świat przyszła jej córka, a w kolejnych latach była w ciąży jeszcze trzykrotnie, w tym raz z bliźniakami, dzięki czemu doczekała się w sumie sześciorga dzieci. W 2011 roku raport medyczny wykazał, że przed kolejną ciążą Suleman poddała się zabiegowi in vitro z wykorzystaniem aż 12 zarodków, a ośmioro dzieci urodziło się 26 stycznia 2009 roku.

O "Oktomamie" rozpisywały się wszystkie gazety, gościła w programach telewizyjnych i non stop udzielała wywiadów. Celebrytka odczuła także mroczne strony sławy, była notorycznie krytykowana przez opinię publiczną, zdarzało jej się nawet otrzymywać groźby śmierci. W 2012 roku ogłosiła, że jest niewypłacalna i ma ponad milion dolarów długu. W tym samym roku wystąpiła w filmie pornograficznym, a jak mówiła w późniejszych wywiadach, decyzja ta skutkowała późniejszymi problemami z nadużywaniem alkoholu i załamaniem nerwowym. Nadya Suleman na pewien czas trafiła na odwyk, była także pod opieką lekarzy.

"Oktomamie" udało się jednak wyjść na prostą. W 2019 roku, z okazji dziesiątych urodzin ośmioraczków, gościła w programie "Sunday Night", w którym opowiedziała, że wiele jej wcześniejszych decyzji było samolubnych i nieprzemyślanych. Podkreśliła jednak, że nie żałuje urodzenia któregokolwiek z dzieci, robi wszystko, aby być jak najlepszą mamą, a jej dzieci są "szczęśliwe, zdrowe i dobrze wychowane". Suleman zaznacza także, że jest bardzo religijna, a rodzina i Bóg to dla niej dwie najważniejsze wartości. Zobacz w naszej galerii, jak dziś wygląda "Oktomama" i jej dzieci.

