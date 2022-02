Angelina Jolie cierpi na nieuleczalną chorobę. Wszystko zdradzają jej dłonie

Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Media co jakiś czasu donoszą o stanie zdrowia Angeliny Jolie. Niedawno pojawiły się pogłoski o porażeniu Bella, które powoduje paraliż nerwów twarzy i osłabienie mięśni. Teraz tabloid "The Globe" donosi, że gwiazda zmaga się ze schorzeniem powodującym m.in. deformacje dłoni.

Angelina Jolie ma problemy ze zdrowiem. Dłonie gwiazdy są "zdeformowane"

Jak czytamy w "The Globe", Angelina Jolie cierpi na artretyzm. Jest to forma zapalenia stawów charakteryzującą się nawracającymi napadami opuchniętego stawu. Schorzenie ma powodować, że dłonie aktorki wyglądają w ostatnim czasie inaczej.

Jej dłonie są żylaste, cienkie z guzowatymi knykciami i kośćmi, które wyglądają, jakby miały się złamać - informuje źródło tabloidu.

Angelina Jolie i jej dłonie fot. East News

O stan zdrowia aktorki mają niepokoić się jej dzieci i rodzina. Są przekonani, że niebawem gwiazda będzie musiała poddać się hospitalizacji. Najbliżsi Jolie również nalegają na to, aby bardziej zadbała o swoje zdrowie. Gwiazda nie skomentowała doniesień w mediach.

Czym jest artretyzm?

Artretyzm jest chorobą, przy której ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem. Nazywana jest też dną moczanową i podagrą. Mogą na niego zachorować zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a do tego przez wiele lat może nie dawać chorobowych objawów. Najczęściej diagnozowany jest po nagłym ataku silnego bólu w obrębie stawu podstawy palucha, a objawy schorzenia przypominają zapalenia stawów. Leczenie artretyzmu jest długofalowe, ponieważ jest to choroba przewlekła i nieuleczalna.

