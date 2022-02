Syn Pawła Deląga wziął ślub! Dumny ojciec pokazał nagranie z kościoła. Emocjonalny wpis

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Paweł Deląg rzadko kiedy publicznie opowiada na temat szczegółów życia prywatnego, tym razem zrobił jednak wyjątek. Przy okazji radosnego dnia, jakim był ślub syna, postanowił nawiązać do trwającej w Ukrainie wojny. Aktor aktywnie włączył się w pomoc dla potrzebujących. Niedawno w swoich mediach społecznościowych publikował przerażające SMS-y od ukraińskich znajomych i apelował do obywateli Rosji, by sprzeciwili się wojnie. Teraz pokazał wzruszające wideo z kościoła i nawoływał do jak najszybszego zakończenia wojny.

Paweł Deląg pokazał nagranie ze ślubu syna. Nawiązał do wojny w Ukrainie

Paweł Deląg doczekał się dwóch synów, Pawła juniora, który ma 29 lat i Mikołaja. Starsza pociecha aktora poszła w jego ślady. Paweł Deląg junior również jest aktorem i wygląda na to, że podobnie jak znany ojciec, nie lubi chwalić się życiem prywatnym w mediach. Mało kto wiedział, że mężczyzna planuje zmienić status związku.

Aktor na Instagramie opublikował wideo z kościoła, na którym widać, jak jego syn idzie w stronę ołtarza z ukochaną u boku. Wideo nagrano w czarno-białym kolorze. Syn aktora miał na sobie garnitur, a jego żona zdecydowała się na skromną, ale elegancką suknię ślubną z dekoltem ozdobionym koronką. Paweł Deląg zamieścił również emocjonalny post, w którym nawiązał do sytuacji na Ukrainie:

Mój syn wczoraj wziął ślub. Paweł i Ada wczoraj złożyli sobie małżeńską przysięgę. To piękny dzień dla nich, dla całej rodziny. Młodzi chcą patrzeć z ufnością w przyszłość, w przyszłość, której jest pokój. Bezpiecznie. W ten piękny dzień nasze myśli jednak szły w stronę Ukrainy. Myśli w kierunku tych, którzy chowają się w piwnicach, schronach przed rosyjskimi bombami. Którzy drżą o życie swoje i swoich bliskich. Tych, którzy dzielnie walczą na pierwszej linii frontu. Stop wojnie, stop nienawiści. Niech miłość będzie naszym wyborem - napisał aktor.

W komentarzach nie zabrakło życzeń od fanów i znajomych branży, dla młodej pary.

