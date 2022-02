"Ślub od pierwszego wejrzenia". Eksperci nie liczą się z wymaganiami uczestników? "Tak mi się wydaje"

Więcej na temat uczestników programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Julia z szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno uaktywniła się na Instagramie i coraz częściej organizuje popularne w ostatnim czasie Q&A. Dzięki temu fani programu mogą dowiedzieć się nieco więcej na temat jego kulis, ale też poznać osobiste doświadczenia Julki. Uczestniczka chętnie dzieli się przemyśleniami w tym temacie i niedawno wyznała, że po pierwszym dniu spędzonym z dobranym jej przez ekspertów mężem wierzyła, że ona i Tomek pozostaną szczęśliwym małżeństwem. Tym razem skomentowała wygląd byłego partnera i zapewne rozwiała wątpliwości wielu osób rozważających zgłoszenie się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Te gwiazdy zaczęły karierę, gdy miały kilka lat. Poznajecie tego młokosa?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Julia rozmyśla nad doborem partnera

Małżeństwo Julii i Tomka w programie rozpadło się głównie ze względu na niezwykle nietaktowny komentarz uczestnika na temat wyglądu żony. Tomasz zarzucił Julii, że układałoby się między nimi lepiej, gdyby schudła. Podczas instagramowego Q&A jeden z fanów zadał uczestniczce pytanie, czy eksperci wzięli pod uwagę jej wymagania dotyczące wyglądu męża. Julia stanowczo zaprzeczyła.

Nie, tak jak wspominałam, Tomasz nie był w moim typie wizualnie. Myślę, że eksperci skupiają się głównie na doborze par pod względem zgodności charakterów, a wygląd to tylko "bonusik". Tak mi się wydaje - odpowiedziała.

InstaStories Julii ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia' instagram.com/@golebiowska.julka

Ibisz i Kalus mają tyle samo lat, ale tylko jeden jest wiecznie młody

Podobne przemyślenia w tej kwestii ma także Martyna Końca, która brała udział w trzeciej edycji matrymonialnego show. Gdy zarzuciła ekspertom, że dobrany przez nich mąż nie odpowiada jej pod względem wyglądu, Piotr Mosak skomentował, że eksperyment "nie jest koncertem życzeń". W odcinku specjalnym "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Martyna zdecydowanie nie zgadza się z tymi słowami.

Uważam, że po części jest to koncert życzeń. Bo jeżeli zgłaszam się do programu, mam się wziąć ślub z obcą osobą, to też mam jakieś wymagania - skomentowała.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe decyzje ekspertów, naprawdę ciężko stwierdzić, które kryteria traktują jako najważniejsze. Bo na niemal stuprocentowe spełnienie wymagań dotyczących wyglądu żony mógł liczyć Adrian z trzeciej edycji. Uczestnika poproszono o... narysowanie, jak powinna wyglądać jego wymarzona partnerka.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html