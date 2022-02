Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Nowa kampania luksusowego sklepu Vitkac pojawiła się w mediach społecznościowych, kiedy cały świat z niepokojem spoglądał w kierunku Ukrainy. Zdaniem wielu fanów taka estetyka w chwili wybuchu wojny jest bardzo nietrafiona. W komentarzach nie przebierają w słowach.

Vitkac przeszarżował z kampanią? "Odpięło was totalnie"

W kampanii Vitkaca szczupły mężczyzna, w bardzo krótko ogolonych włosach pozuje na tle postsowieckich bloków w kurtce, która krojem nawiązuje do stylu militarnego. Fanom sklepu sesja fotograficzna skojarzyła się jednoznacznie z trwającą w Ukrainie wojną. Uznali, że tego rodzaju metody promocji to już przesadą. W komentarzach nie przebierali w słowach.

Odpięło was totalnie

Poważnie!?

Porażka PR, na pewno traficie do studium przypadku "jak nie robić kampanii."

PR - porażka!

Obrzydliwe! - czytamy pod postem Vitkaca.

Vitkac - nowa kampania w ogniu krytyki screen - InstaStories

Niektóre stylizacje zaproponowane przez stylistów kojarzą się z mundurami. Inne to kolejna interpretacja popularnego od kilku sezonów nurtu w modzie, nazywanego "soviet trends".

Niektóre komentarze zginęły już z mediów społecznościowych Vitkaca. Luksusowy sklep nie odniósł się do oskarżeń fanów.

