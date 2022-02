Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Od kilku dni nie milkną informację o rozstaniu Antka Króliwkoskiego z Joanną Opozdą. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że właśnie przyszło na świat ich pierwsze dziecko. Opozda opuszczała jednak porodówkę wyłącznie w towarzystwie mamy. Królikowski zobaczył syna dopiero w piątek, co przyznał we wpisie na Instagramie. Nie skomentował doniesień o swoim rzekomym romansie z sąsiadką. Wspomniał za to o tym, że "trzeba pozostać sobą". To wkurzyło fanów.

Antek Królikowski krytykowany przez fanów. Nie zaprzecza doniesieniom o romansie

Chociaż we wpisie Antka Królikowskiego, któremu towarzyszy pierwsze zdjęcie aktora z jego synkiem Vincentem, trudno znaleźć jakieś konkretne informacje, to fani i tak zdążyli się wkurzyć na aktora. Mąż Opozdy pisze, że "trzeba zostać sobą", a komentujący kpią.

Przypomnijmy, że Królikowski miał mieć romans z sąsiadką. Podobno relacja zaczęła się tuż po hucznym ślubie aktora z Joanną Opozdą. Zdrada miała doprowadzić do rozpadu ich relacji. Królikowski nie odebrał nawet żony po porodzie ze szpitala. Wiele osób krytykuje go za porzucenie kobiety w ciąży i w trakcie połogu. Zdjęcie z malutkim Vincentem nie pomogło "ocieplić wizerunku".

W moich oczach straciłeś zbyt wiele.

Skala żenady już przekroczona - czytamy w komentarzach.

Odpowiedzialność to takie trudne słowo. Pokaż to nie tylko za pomocą zdjęć. Powodzenia w ojcowskiej roli. Ten angaż jest najważniejszy - napisał jeden z fanów.

Królikowski mu odpowiedział:

Przede mną najtrudniejsza z ról. Zdaje sobie z tego sprawę. Jednak najważniejsze w tym wszystkim to pozostać sobą. Trzymajcie kciuki - stwierdził.

Królikowski zakończył związek z Opozdą. Wcześniej był w relacjach z wieloma kobietami

Zgadzacie się?

