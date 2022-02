Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Justyna Steczkowska dba o głos? „Ksiądz przyleciał i mówi, że szyby mu drżą"

24 lutego Ukraina została zaatakowana przez Rosję. W całej Polsce organizowane są zbiórki żywności, odzieży, a także finansowe, by wesprzeć naszych wschodnich sąsiadów. W pomoc włączyła się również TVP, która dzięki hojnemu dofinansowaniu ze skarbu państwa (przypomnijmy, że w tym roku to prawie dwa miliardy złotych) ma możliwość organizować dużych eventów. 27 lutego wyemitowano więc koncert "Solidarni z Ukrainą". Kogo zobaczyliśmy na scenie?

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

"Solidarni z Ukrainą". Tłum gwiazd na scenie

Koncert "Solidarni z Ukrainą" poprowadzili Tomasz Kammel oraz Malgorzata Tomaszewska. Prezenterak w trakcie wydarzenia, kiedy mówiła o ukraińskich matkach i dzieciach uciekających przed wojn , wzruszyła się. Głos gospodynie "Pytanie na śniadanie" załamał się. Wzruszyła się takżeJustyna Steczkowska, która przyznała, że honorarium za koncert przekaże na pomoc ukraińskim dzieciom.

Steczkowska wzruszona podczas koncertu dla Ukrainy. Wtem mówi o honorarium

Równie przejmujący i zruszający był występ Viki Gabor. Kogo jeszcze zobaczyliśmy na scenie. Nie zabrakło takich gwiazd, jak: Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Rafał Brzozowski, Blue CafeNatasza Urbańska, Ryszard Rynkowski, Mikoła Krawczyk.

Justyna Steczkowska KAPiF.pl / KAPiF.pl

Edyta Górniak KAPiF.pl / KAPiF.pl

Viki Gabor KAPiF.pl / KAPiF.pl

Więcej zdjęć z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.



Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy