Kasia Tusk angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy, o czym daje znać w mediach społecznościowych. Jednak nie tylko Ukraińcy cierpią z powodu wojny. Do córki Donalda Tuska napisała fanka, która pochodzi z Rosji. Okazuje się, że polityka Putina łamie jej serce. We wzruszającej wiadomości przeprasza za wojnę, którą wywołał jej prezydent.

Kasia Tusk opublikowała list Rosjanki. Dziewczyna przeprasza za Putina

Wiadomość, którą Kasia Tusk dostała od fanki z Rosji jest bardzo poruszająca. Dziewczyna przeprasza za zbrodnicze działania Putina i podkreśla, jak wielki jest w niej sprzeciw wobec toczonej przez Rosję wojnie.

Jestem z Rosji i wierzę, że większość z nas zdaje sobie sprawę z panującej sytuacji. I większość z nas wcale nie chciała wojny, nie chcieliśmy takiego prezydenta. Nie chcieliśmy tych koszmarnych decyzji, które podjęli nasi politycy. Znam wiele osób, które starają się to powstrzymać, ale Putin się tym nie przejmuje. Bardzo nam przykro, brakuje mi słów, aby wyrazić, jak bardzo. Przepraszam za błędy w każdym znaczeniu tego słowa - napisała.

Tusk zdecydowała się podzielić tą wiadomością na InstaStories. To kolejny dowód na to, że wielu Rosjan sprzeciwia się Putinowi.

Fanka Kasi Tusk z Rosji przeprasza za Putina screen - InstaStories

