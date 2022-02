Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Telewizja Polska zorganizowała koncert "Solidarni z Ukrainą". Podczas show zbierane są pieniądze, które wesprą obywateli zaatakowanego przez Putina państwa. Gwiazdy zaangażowały się w pomoc - nie tylko wokalnie. Justyna Steczkowska całe honorarium postanowiła przeznaczyć na szczytny cel. Jej zdaniem najważniejsze jest teraz wsparcie dla dzieci.

"Solidarni z Ukrainą". Justyna Steczkowska powiedziała, co zrobi z honorarium

Justyna Steczkowska ze sceny zapowiedziała, że całe wynagrodzenie, które powinna dostać za występ w TVP, przekaże na wsparcie ukraińskich dzieci.

Życzę wszystkim tym, którym, przyszło teraz żyć w niebezpiecznym i owładniętym wojną kraju, by jak najszybciej i najbezpieczniej wrócili do domu - powiedziała.

Same życzenia nie wystarczą, liczy się każda realna pomoc. Swoje dzisiejsze honorarium przeznaczam dla dzieci, bo to dla nich wojna jest rzeczą trudną do zrozumienia. Żeby jak najszybciej mogły być dziećmi, żeby mogły się bawić, cieszyć i wrócić bezpiecznie do domu - stwierdziła wokalistka.

Podczas swojego występu była wyraźnie wzruszona. W pewnej chwili nie była już dłużej w stanie powstrzymywać łez.

