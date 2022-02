Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Władimir Kliczko zaangażował się w zbrojną obronę Ukrainy przez rosyjskim atakiem. Tymczasem fani sportowca martwili się o jego córkę, Kayę. Była partnerka Kliczki zapewnia jednak, że ich córka przebywa w bezpiecznym miejscu. Dziewczynka ma siedem lat. Po rozstaniu z Hayden Panettiere bokser samodzielnie się nią zajmował.

Hayden Panettiere zapewnia, że córka Kliczko jest bezpieczna

Władimir Kliczko na początku lutego zaciągnął się do ukraińskich sił rezerwy. Jego brat Witalij jest merem Kijowa, które jest atakowane przez Rosjan.

Będziemy bronić się ze wszystkich sił i walczyć o wolność i demokrację - zapowiadał w mediach społecznościowych.

Były zawodnik sztuk walki ma małą córkę. Co w tym czasie dzieje się z dziewczynką? Jej matka, Hayden Penettiere, jest Amerykanką. W mediach społecznościowych zapewniła, że Kaya nie przebywa teraz w Ukrainie. Potępiła też działania Rosji.

Osobiście byłam świadkiem siły narodu ukraińskiego, który tak ciężko walczył o swoją niepodległość i przez lata z pasją bronił swojego kraju. To, co robi Putin, jest absolutną hańbą - napisała.

Władimir Kliczko sam zajmuje się 4-letnią córką

Chociaż od momentu rozstania pary to Kliczko sprawuje opiekę nad córką, Panettiere cały czas utrzymuje kontakt z dziewczynką. Prawdopodobnie Kaya jest teraz pod jej opieką.

