W niedzielę rano, 27 lutego, niemiecka telewizja Welt transmitowała przemówienie prezydenta Ukrainy. Kobieta, która tłumaczyła słowa Wołodymyra Zełenskiego nie mogła powstrzymać łez. Łamiącym się głosem przekazała jego słowa:

Chwała każdemu naszemu żołnierzowi, chwała Ukrainie!

Wojna w Ukrainie. Tłumaczka popłakała się podczas przemówienia Wołodymyra Zełenskiego

Poruszający moment został udostępniony na Twitterze. Wyraźnie słychać, że kobieta stara się kontrolować emocje, jednak ostatecznie nie jest w stanie powstrzymać płaczu. Na koniec rzuca tylko "przepraszam" po niemiecku.

Wołodymyr Zełenski od momentu ataku Rosji na Ukrainę każdego dnia przemawia do swoich obywateli. Postawa prezydenta Ukrainy, który nie opuścił ostrzeliwanego przez Rosjan Kijowa, w wielu budzi ogromny podziw i wzruszenie.

Polityk podkreśla, że zostaje tam, gdzie jego ludzie walczą z Rosjanami i dementuje doniesienia putinowskiej propagandy. Na propozycję USA dotyczącą pomocy w ewakuacji z obleganej stolicy miał stwierdzić:"Potrzebuję amunicji, a nie podwózki".

