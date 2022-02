13-letnia córka Agaty Mróz podbija TikToka. Jej wyznanie o mamie łamie serce

Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

4 czerwca minie 14 lat od śmierci dwukrotnej złotej medalistki piłki siatkowej Agaty Mróz. Siatkarka zmarła w wyniku komplikacji po przeszczepie szpiku kostnego i dostała sepsy. Osierociła zaledwie dwumiesięczną córkę Lilianę.

Liliana Olszewska dziś jest 13-letnią dziewczynką, którą w ostatnim czasie coraz częściej możemy oglądać w mediach. W ubiegłym roku pojawiła się w "Dzień dobry TVN" u boku ojca Jacka Olszewskiego. Opowiadała o podobieństwie do mamy i pasji do siatkówki.

Wywiad odbił się szerokim echem, a internauci uznali pytania Marcina Prokopa za niedelikatne. Mimo to córka Agaty Mróz polubiła zainteresowanie wokół siebie i zaczęła robić karierę w internecie. 13-latka ma profil na TikToku, gdzie publikuje różne filmiki.

Córka Agaty Mróz podbija TikToka. Niektóre nagrania wymowne

Wygląda na to, że Olszewska najchętniej nagrywa lip synci do popularnych obecnie piosenek. Ostatnio wybrała "Worki w tłum" Young Igiego. Tekst jest wymowny.

W pierwszej klasie, na klatce poznałem pannę, która miała dać mi d*jebany towar. Ale donosiła tylko j*baną maczankę. Bardziej niż buch, buch, jarały mnie jej c*ce.

Na profilu absorbującej gwiazdy TikToka nie brakuje także "grzeczniejszych" nagrań. Liliana Olszewska chętnie tańczy i dzieli się przemyśleniami. W jednym z filmów wyznała, że wiele razy żartowano z jej mamy, która nie żyje. Bardzo ją to zabolało.

Myślisz, że może mnie zranić? Tyle razy zostałam pociśnięta po matce, przy czym nikt nie wiedział, że nie żyje.

Prokop do córki Mróz: Piszą, że gdyby nie ty, mama wciąż by żyła. Przyznała, że wiele przeszła

W jednym z materiałów Liliana wyznała, że serce jej podpowiada, aby została zawodową siatkarką. Wygląda na to, że ma szansę zrobić karierę także jako osobowość medialna. Jej profil na TikToku śledzi niemal 12 tysięcy fanów.

